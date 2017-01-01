多言語オンボーディングビデオジェネレーター：グローバルトレーニングを簡単に
影響力のある多言語トレーニングコンテンツをグローバルに提供します。AIボイスオーバーを活用して、多様な労働力のための魅力的なオンボーディングビデオを作成し、時間とコストを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITの意思決定者およびL&Dテックリードを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、HeyGenの「AIビデオ自動化」が「AI駆動のオンボーディングビデオ」を作成するための強力なツールであることを示します。ビジュアルスタイルは機能的で説明的であり、直感的なインターフェースの画面録画を特徴とし、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が既存の「LMS統合」ワークフローにどのようにシームレスに統合されるかを示し、スマートな「テンプレートとシーン」を通じて生産の迅速化と手作業の削減を強調します。
トレーニングコンテンツクリエイター向けの45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenが「カスタマイズ可能なテンプレート」の数々を通じて優れた「多言語トレーニングコンテンツ」をどのように提供するかを示します。ビジュアルナラティブは活気に満ちており、迅速な編集と調整を示し、異なる地域のオーディエンスに対する効果的な「コンテンツローカライゼーション」のための「テンプレートとシーン」の柔軟性を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてあらゆるプラットフォームに対応した洗練された出力を提供することに焦点を当てます。
多様な国際チームを持つ企業クライアントを対象にした1分30秒の情報ビデオを設計し、HeyGenが「140以上の言語」で重要な情報を提供するための比類のないサポートを強調します。ビジュアルプレゼンテーションは鮮明でプロフェッショナルであり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様なストック映像を利用してさまざまな地域を表現し、「字幕/キャプション」の正確さと「ボイスオーバー生成」の自然な流れを強調し、すべてのトレーニングまたはコミュニケーション資料における技術的な正確さと効果的な「ローカライゼーション機能」を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI駆動のオンボーディングビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-ビデオ技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的な従業員オンボーディングビデオに変換します。このAIビデオプラットフォームはコンテンツ作成を効率化し、複雑なビデオ編集なしで高品質なトレーニングコンテンツの迅速な生産を可能にします。
HeyGenはグローバルな労働力のための多言語オンボーディングビデオ生成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語オンボーディングビデオジェネレーターであり、140以上の言語でAIボイスオーバーと自動字幕/キャプションを提供します。この機能により、従業員オンボーディングビデオがローカライズされ、グローバルな労働力全体にアクセス可能になります。
HeyGenは既存のシステムにオンボーディングビデオを統合するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはシームレスなLMS統合とSCORMエクスポートのための強力な機能を提供し、AI生成ビデオを既存の学習管理システムに簡単に組み込むことができます。プラットフォームはまた、包括的なトレーニング資料のための自動ビデオトランスクリプションと画面録画をサポートしています。
HeyGenでAIアバターとオンボーディングビデオの全体的な外観をどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは、パーソナライズされたAIアクター、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、AI駆動のオンボーディングビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持し、個別化された学習体験を提供します。