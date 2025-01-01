多言語マーケティングビデオメーカー: グローバルへ
マーケティングコンテンツをグローバルオーディエンス向けに変換します。強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、影響力のあるローカライズキャンペーンを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルリーチを目指す中小企業のオーナーを対象とした60秒のダイナミックな説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは魅力的でテンポが速く、モダングラフィックスと画面上のテキストを使用して主要な利点を強調します。音声は明るく明瞭で、自動生成された字幕/キャプションがさまざまな言語に適応し、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能と字幕/キャプション機能を示します。
企業トレーナー向けに2分間の技術チュートリアルを開発し、トレーニング資料を多言語ビデオ形式に変換する簡単さを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで、画面録画とアニメーションインフォグラフィックを使用して視聴者をガイドします。音声は情報豊かで正確で、プロフェッショナルなAIボイスによって提供され、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションが包括的なグローバル社員教育のための迅速な1クリック翻訳を可能にする方法を強調します。
広告代理店向けに45秒の簡潔なプロモーションビデオを制作し、魅力的な多言語広告を作成する効率性を示します。ビジュアルスタイルは大胆でモダンで、HeyGenのテンプレートとシーンライブラリから多様なシーン間を素早く切り替えます。音声は直接的でインパクトがあり、スクリプトから直接テキストからビデオに変換できる説得力のあるスクリプトによって駆動され、マーケティングコンテンツの迅速なローカライズを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIアバターを活用して魅力的なコンテンツを作成しますか？
HeyGenは最先端のAI技術を活用して、リアルなAIアバターを生成し、140以上の言語でメッセージを伝えることができます。この技術的な能力により、従来のビデオ撮影を必要とせずに、ダイナミックな「多言語ビデオ」や「ローカライズキャンペーン」を実現します。
HeyGenのテキストからビデオへの変換プロセスはどのように行われますか？
HeyGenは「AIビデオ作成」を効率化し、テキストスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換します。リアルな「ボイスオーバー生成」を含むこの強力な「テキストからビデオ」機能は、迅速なコンテンツ制作をサポートし、「自動字幕/キャプション」や「1クリック翻訳」により「140以上の言語」で「多言語ビデオ」を提供します。
HeyGenはどのようにして効率的にローカライズコンテンツを作成しますか？
HeyGenは「ローカライズキャンペーン」のために設計された強力な「多言語マーケティングビデオメーカー」です。「1クリック翻訳」や「自動字幕/キャプション」などの高度な機能を提供し、「マーケティングコンテンツ」で「グローバルリーチ」を簡単に達成できます。
HeyGenはチームのビデオ制作ワークフローをどのように簡素化しますか？
もちろん、HeyGenは「AIビデオ作成」ワークフロー全体を簡素化するように設計されています。「AIスクリプトジェネレーター」で初期コンテンツを作成し、「ビデオテンプレート」で迅速に開始できます。また、「チームコラボレーション」をサポートしており、複数のユーザーが「マーケティングコンテンツ」に貢献し、洗練させることができます。