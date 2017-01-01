究極の多言語マーケティングビデオジェネレーター

AIアバターを使用して140以上の言語で魅力的なマーケティングコンテンツを作成し、時間とコストを節約します。

マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターが多言語マーケティングビデオジェネレーターを活用して多様なオーディエンスにリーチする方法を紹介する、1分間の魅力的なビデオを作成してください。ダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で魅力的なナレーションを伴い、このビデオはローカライズされたキャンペーンの作成の容易さを強調します。HeyGenのリアルなAIアバターの統合を強調し、どの言語でも流暢に話すことで、グローバルなコミュニケーションの取り組みを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

企業の学習と開発の専門家向けに、AIビデオジェネレーターが効果的なトレーニングビデオを制作する変革力を示す90秒の情報ビデオを作成してください。このコンテンツは、クリーンで指導的なグラフィックスタイルを維持し、権威ある声と控えめなバックグラウンドミュージックでサポートされるべきです。特に、HeyGenのボイスオーバー生成と1クリック翻訳がどのようにしてコンテンツを複数の言語に簡単に変換し、シームレスなグローバルトレーニングの展開を促進するかを強調する必要があります。
中小企業のオーナーがグローバルなリーチを拡大するのを支援するために、包括的な2分間の多言語インストラクショナルビデオを作成してください。この魅力的な制作は、複雑なアイデアを洗練されたコンテンツに変換するプロセスを視覚的にガイドし、ステップバイステップのデモンストレーション、親しみやすいナレーター、世界をテーマにしたグラフィックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、ユーザーがさまざまな地域市場に合わせてAIビデオを迅速にカスタマイズできる方法を示します。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに、HeyGenがクライアントプロジェクトで時間とコストを節約する方法を効果的に伝える45秒のプロモーションビデオを作成してください。洗練されたモダンでテンポの速いビジュアルとオーディオスタイルを備え、プロフェッショナルなナレーションとインパクトのあるサウンドエフェクトを完備し、このビデオは大幅な効率性を示すべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、140以上の言語でのビデオの迅速な展開を示し、クライアントサービスとキャンペーンの提供を強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多言語マーケティングビデオジェネレーターの使い方

高度なAIアバター、即時翻訳、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、グローバルなオーディエンス向けに魅力的でローカライズされたマーケティングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
マーケティングビデオのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。テキストビデオ機能を利用して、テキストを即座に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、さらなるカスタマイズの準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、マーケティングメッセージの顔として設定します。外見をカスタマイズし、スクリプトと同期させてプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
コンテンツをローカライズ
1クリックで140以上の言語にビデオを翻訳します。30以上のボイスオーバーと複数のアクセントから選択し、グローバルに響くマーケティングメッセージを確実にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
多言語マーケティングビデオが完成したら、希望のアスペクト比とフォーマットでエクスポートします。ローカライズされたコンテンツをすべてのマーケティングチャネルで簡単に共有し、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

グローバルに顧客の成功を強調

.

AIを活用したビデオで魅力的な顧客成功ストーリーを紹介し、世界中のオーディエンスに効果的に証言を伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたテキストビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。これにより、コンセプトから最終出力までの全プロセスが効率化されます。

HeyGenは多言語ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは強力な多言語ビデオ機能を提供し、1クリックでの翻訳をサポートする140以上の言語に対応しています。30以上のオプションから多様なボイスオーバーを生成し、複数のアクセントを備えて、グローバルなオーディエンスに向けてコンテンツを効果的にローカライズできます。

AIビデオの技術的なカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenは、ロゴや色の完全なブランディングコントロールを含むAIビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供しています。広範なテンプレートとシーンのライブラリを活用し、スクリプト内での正確なテキスト編集を行い、既存のLMSプラットフォームとビデオを統合してシームレスな展開を実現できます。

基本的なビデオ作成を超えて、HeyGenは高度なユーザー向けにどのような強力な機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからの正確なテキストビデオ、先進的なボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力な機能を提供することで、基本的な作成を超えています。ユーザーはまた、広範なメディアライブラリ/ストックサポートや多様なエクスポートニーズに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズの恩恵を受けることができます。