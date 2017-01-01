究極の多言語マーケティングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して140以上の言語で魅力的なマーケティングコンテンツを作成し、時間とコストを節約します。
企業の学習と開発の専門家向けに、AIビデオジェネレーターが効果的なトレーニングビデオを制作する変革力を示す90秒の情報ビデオを作成してください。このコンテンツは、クリーンで指導的なグラフィックスタイルを維持し、権威ある声と控えめなバックグラウンドミュージックでサポートされるべきです。特に、HeyGenのボイスオーバー生成と1クリック翻訳がどのようにしてコンテンツを複数の言語に簡単に変換し、シームレスなグローバルトレーニングの展開を促進するかを強調する必要があります。
中小企業のオーナーがグローバルなリーチを拡大するのを支援するために、包括的な2分間の多言語インストラクショナルビデオを作成してください。この魅力的な制作は、複雑なアイデアを洗練されたコンテンツに変換するプロセスを視覚的にガイドし、ステップバイステップのデモンストレーション、親しみやすいナレーター、世界をテーマにしたグラフィックを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、ユーザーがさまざまな地域市場に合わせてAIビデオを迅速にカスタマイズできる方法を示します。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに、HeyGenがクライアントプロジェクトで時間とコストを節約する方法を効果的に伝える45秒のプロモーションビデオを作成してください。洗練されたモダンでテンポの速いビジュアルとオーディオスタイルを備え、プロフェッショナルなナレーションとインパクトのあるサウンドエフェクトを完備し、このビデオは大幅な効率性を示すべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、140以上の言語でのビデオの迅速な展開を示し、クライアントサービスとキャンペーンの提供を強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたテキストビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。これにより、コンセプトから最終出力までの全プロセスが効率化されます。
HeyGenは多言語ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは強力な多言語ビデオ機能を提供し、1クリックでの翻訳をサポートする140以上の言語に対応しています。30以上のオプションから多様なボイスオーバーを生成し、複数のアクセントを備えて、グローバルなオーディエンスに向けてコンテンツを効果的にローカライズできます。
AIビデオの技術的なカスタマイズオプションは何がありますか？
HeyGenは、ロゴや色の完全なブランディングコントロールを含むAIビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供しています。広範なテンプレートとシーンのライブラリを活用し、スクリプト内での正確なテキスト編集を行い、既存のLMSプラットフォームとビデオを統合してシームレスな展開を実現できます。
基本的なビデオ作成を超えて、HeyGenは高度なユーザー向けにどのような強力な機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからの正確なテキストビデオ、先進的なボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力な機能を提供することで、基本的な作成を超えています。ユーザーはまた、広範なメディアライブラリ/ストックサポートや多様なエクスポートニーズに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズの恩恵を受けることができます。