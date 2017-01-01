マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターが多言語マーケティングビデオジェネレーターを活用して多様なオーディエンスにリーチする方法を紹介する、1分間の魅力的なビデオを作成してください。ダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で魅力的なナレーションを伴い、このビデオはローカライズされたキャンペーンの作成の容易さを強調します。HeyGenのリアルなAIアバターの統合を強調し、どの言語でも流暢に話すことで、グローバルなコミュニケーションの取り組みを効率化します。

ビデオを生成