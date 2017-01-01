HRプロフェッショナルが5つの異なる国で新入社員をオンボードする必要があると想像してください。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成が、単一のオンボーディングスクリプトを複数の言語バージョンに迅速に変換し、プロフェッショナルで歓迎的なビジュアルとオーディオスタイルで、グローバルな視聴者に一貫した高品質のメッセージを提供する方法を示す、説得力のある90秒のビデオを作成してください。

ビデオを生成