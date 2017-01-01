多言語HRビデオジェネレーター：グローバルトレーニングを迅速に作成
スクリプトを魅力的なHRトレーニングビデオに瞬時に変換。多言語HRビデオジェネレーターは強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供します。
L&Dチームを対象とした簡潔な2分間のビデオを開発し、複雑な技術文書を魅力的な社員トレーニングビデオに変換する方法を紹介してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と、利用可能なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、情報豊かでクリーンな企業ビジュアル美学と明確で権威あるボイスオーバーを維持する様子を示すべきです。
社内コミュニケーションマネージャー向けのダイナミックな45秒のビデオを制作し、AIビデオプラットフォームが緊急の会社の更新をグローバルチームに伝える効率性を強調してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的であるべきで、HeyGenの字幕/キャプション機能が言語の壁を越えて迅速でアクセス可能なコミュニケーションを促進する方法を強調し、さまざまな社内プラットフォーム向けのクイックなアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
製品トレーニングチームを対象とした洗練された1分間のビデオを作成し、新しいソフトウェア機能のための高度な社内スキルアップコンテンツを作成する方法を示してください。このビデオは、知識豊富なAIアバタープレゼンターをフィーチャーし、カスタムビデオテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったメッセージを明確で指導的なボイスオーバーで提供し、プラットフォームの多様性を示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多言語のHRおよびトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力な多言語HRビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターとAIダビングを活用してテキストを複数の言語でビデオに変換します。この機能により、自動翻訳と字幕・キャプションの追加が可能になり、グローバルな社員トレーニングビデオをアクセスしやすく効率的にします。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームであり、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換を含むAI機能のスイートを提供します。これにより、社員トレーニングビデオやオンボーディング＆HR資料など、さまざまなコンテンツのビデオ作成プロセスが効率化されます。
HeyGenのビデオは既存の学習管理システム（LMS）と統合して簡単に展開できますか？
はい、HeyGenは適応性のあるAIビデオプラットフォームとして設計されており、トレーニングコンテンツを既存のLMS環境に展開するための統合をサポートしています。これには、SCORMや他のプラットフォームに適した形式でのビデオエクスポートの互換性が含まれ、シームレスな社内スキルアップを実現します。
HeyGenでビデオを生成する際にブランドの一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenでは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと包括的なブランディングコントロールを通じて、ビデオがブランドに合ったものになるよう簡単に確保できます。会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を組み込むことで、HeyGenで作成されたすべてのビデオが企業のアイデンティティに完全に一致します。