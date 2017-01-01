グローバルリーチのための多言語説明動画ジェネレーター

世界中のマーケティングチームが多言語コンテンツを簡単に作成できる世界を想像してください。これを視覚的に示す1分間の説明動画をデザインし、プロフェッショナルなAIアバターがさまざまな言語で製品の特徴を説明する様子を、先進的なボイスオーバー生成と自動生成された字幕を用いて、プラットフォームが多言語説明動画ジェネレーターとしての地位を確立していることを示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスのオーナーは複雑なアイデアを説明するのに苦労することが多いです。彼らに解決策を示すために、動的な90秒の指導動画を作成してください。多様なテンプレートとシーンを活用し、テキストから動画へのスクリプトを用いた親しみやすいAIボイスを組み合わせ、AI説明動画メーカーがどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できるかを強調してください。
国際的な従業員のオンボーディングを担当する人事部門にとって、情報豊富な2分間のトレーニング動画は重要です。AIアバターを使用して、文書を動画に変換し、明確なボイスオーバー生成と字幕を備えたクリーンで構造化されたビジュアルスタイルで、すべての言語の壁を越えてアクセス可能で理解しやすいコンテンツを開発してください。
ソフトウェアの更新を効率的に伝えたいプロダクトマネージャーにとって、この簡潔な45秒の動画は役立ちます。新機能を正確に説明するAIアバターを主役に、シームレスなボイスオーバー生成と自動字幕をサポートし、さまざまな配信チャネルに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの簡単さを示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

多言語説明動画ジェネレーターの仕組み

AI機能、100以上の言語サポート、カスタマイズ可能な機能を活用して、魅力的な多言語説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
動画テンプレートを選択
説明動画のテーマとスタイルに合ったカスタマイズ可能な動画テンプレートから選びます。アニメーションやホワイトボードオプションを探している場合でも、テンプレートは初期設定を簡素化します。
2
Step 2
スクリプトとAIボイスオーバーを作成
スクリプトを書いたり、単に文書をプラットフォームにアップロードしたりします。AIボイスオーバー機能を利用して、100以上の言語でプロフェッショナルなナレーションを生成し、グローバルなオーディエンスに向けて動画を発信します。
3
Step 3
AIアバターを追加し、シーンをカスタマイズ
AIアバターを取り入れて、メッセージを本格的に伝えます。シーンをブランドのロゴ、色、統合されたストックライブラリからの追加メディアで強化し、個性的なタッチを加えます。
4
Step 4
自動生成された字幕でエクスポート
動画が完成したら、希望のアスペクト比で自動字幕を追加してエクスポートします。これにより、言語や場所に関係なく、オーディエンスがコンテンツを完全に理解し、関与することができます。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アクセス可能な医療教育

AIを活用した説明動画を通じて複雑な医療情報を明確にし、多様なコミュニティにとって重要な医療教育をアクセスしやすく、理解しやすくします。

HeyGenはどのように多言語説明動画の作成をサポートしますか？

HeyGenは強力な「多言語説明動画ジェネレーター」として機能し、ユーザーが「100以上の言語」でプロフェッショナルなコンテンツを作成できるようにします。高度な「AIボイスオーバー」機能を使用して、自然なナレーションを簡単に生成し、真にグローバルなオーディエンスに届けることができます。

HeyGenはテキストをAIアバターを使ったプロフェッショナルな動画に変換できますか？

はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」を使用したシームレスな「テキストから動画」への作成体験を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの「AI説明動画メーカー」が魅力的な動画コンテンツを生成し、複雑な制作なしでテキストを生き生きとさせます。

HeyGenを効率的なAI動画作成プラットフォームにしている特徴は何ですか？

HeyGenは直感的なインターフェースと豊富な「動画テンプレート」のライブラリを通じて「迅速な動画作成」を大幅に加速します。この「ユーザーフレンドリー」なプラットフォームは、高品質な動画を迅速に制作できるようにし、プロセスをよりアクセスしやすく、効率的にします。

HeyGenは自動字幕生成と文書から動画への変換を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは「自動字幕」生成を提供し、動画のアクセス性とリーチを向上させます。さらに、「文書を動画に変換」する機能をサポートし、静的なコンテンツを簡単に動的なビジュアルプレゼンテーションに変えることができます。