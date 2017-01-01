グローバルリーチのための多言語説明動画ジェネレーター
AIアバターを使用して100以上の言語で魅力的な動画を瞬時に制作し、迅速かつコスト効果の高いコンテンツを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスのオーナーは複雑なアイデアを説明するのに苦労することが多いです。彼らに解決策を示すために、動的な90秒の指導動画を作成してください。多様なテンプレートとシーンを活用し、テキストから動画へのスクリプトを用いた親しみやすいAIボイスを組み合わせ、AI説明動画メーカーがどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できるかを強調してください。
国際的な従業員のオンボーディングを担当する人事部門にとって、情報豊富な2分間のトレーニング動画は重要です。AIアバターを使用して、文書を動画に変換し、明確なボイスオーバー生成と字幕を備えたクリーンで構造化されたビジュアルスタイルで、すべての言語の壁を越えてアクセス可能で理解しやすいコンテンツを開発してください。
ソフトウェアの更新を効率的に伝えたいプロダクトマネージャーにとって、この簡潔な45秒の動画は役立ちます。新機能を正確に説明するAIアバターを主役に、シームレスなボイスオーバー生成と自動字幕をサポートし、さまざまな配信チャネルに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートの簡単さを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように多言語説明動画の作成をサポートしますか？
HeyGenは強力な「多言語説明動画ジェネレーター」として機能し、ユーザーが「100以上の言語」でプロフェッショナルなコンテンツを作成できるようにします。高度な「AIボイスオーバー」機能を使用して、自然なナレーションを簡単に生成し、真にグローバルなオーディエンスに届けることができます。
HeyGenはテキストをAIアバターを使ったプロフェッショナルな動画に変換できますか？
はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」を使用したシームレスな「テキストから動画」への作成体験を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの「AI説明動画メーカー」が魅力的な動画コンテンツを生成し、複雑な制作なしでテキストを生き生きとさせます。
HeyGenを効率的なAI動画作成プラットフォームにしている特徴は何ですか？
HeyGenは直感的なインターフェースと豊富な「動画テンプレート」のライブラリを通じて「迅速な動画作成」を大幅に加速します。この「ユーザーフレンドリー」なプラットフォームは、高品質な動画を迅速に制作できるようにし、プロセスをよりアクセスしやすく、効率的にします。
HeyGenは自動字幕生成と文書から動画への変換を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは「自動字幕」生成を提供し、動画のアクセス性とリーチを向上させます。さらに、「文書を動画に変換」する機能をサポートし、静的なコンテンツを簡単に動的なビジュアルプレゼンテーションに変えることができます。