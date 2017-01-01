国際企業のマーケティングマネージャーを対象に、60秒の企業説明動画を作成し、多言語対応の企業動画ジェネレーターがどのようにグローバルコミュニケーションを簡素化するかを紹介します。動画はプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を持ち、インスピレーションを与える音楽の背景と明確で権威あるナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、さまざまな言語での動画作成の容易さを示します。

ビデオを生成