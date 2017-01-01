多言語対応の企業動画ジェネレーターでグローバルリーチを解放
AIによるナレーション生成で高品質な多言語動画コンテンツを簡単に制作し、グローバルリーチを拡大しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケター向けに、AIアバターの力を活用して魅力的なコンテンツを作成する方法を示す、30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュであり、クイックカットと鮮やかな色彩を特徴とし、アップビートでフレンドリーなナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターがどのように簡単にカスタマイズされ、インパクトのあるソーシャルメディアコンテンツを瞬時に作成できるかを強調します。
製品チームや教育者向けに、AI動画ジェネレーターが複雑なトピックにどのように役立つかを詳述する、90秒の情報説明動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションはアニメーションでインフォグラフィックが豊富であり、明確で会話的で理解しやすいナレーションを維持します。HeyGenのナレーション生成と広範なメディアライブラリ/ストックサポートがどのように包括的な説明動画の作成を簡素化し、学習をアクセスしやすく魅力的にするかを強調します。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象に、YouTube動画用のカスタムビデオテンプレートの柔軟性を示す、45秒のクリエイティブなプロモーション動画をデザインします。ビジュアル美学は洗練されており、さまざまなブランドアイデンティティを反映し、熱意に満ちた明確なプレゼンテーションスタイルを持ちます。HeyGenのテンプレート＆シーンとスクリプトからのテキストからビデオへの機能が、ユーザーにシンプルなテキストから高品質のYouTube動画を迅速に生成する力を与え、チャンネル全体でのパーソナライズされた一貫したブランディングを可能にする方法に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを使用して「テキストからビデオ」への変換を行い、クリエイティブな動画制作を簡素化します。当社のプラットフォームは強力な「AI動画ジェネレーター」として機能し、ユーザーがスクリプトだけでプロフェッショナル品質のコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIアバターを作成できますか？
もちろんです！HeyGenはユーザーにリアルな「AIアバター」を活用して魅力的なプレゼンテーションやメッセージを届ける力を与えます。この機能は「多言語動画作成」を強化するのに最適で、コンテンツがグローバルに共鳴することを保証します。
HeyGenでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的な「YouTube動画」、ダイナミックな「ソーシャルメディアコンテンツ」、説得力のある「説明動画」など、幅広い「クリエイティブコンテンツ」を制作できます。制作を効率化するための「カスタムビデオテンプレート」を提供しています。
HeyGenはAIトレーニング動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高品質な「AIトレーニング動画」やインパクトのある「ビジネスプレゼンテーション」を生成するための理想的なツールです。当社の強力な機能は、プロフェッショナルで魅力的な学習体験をオーディエンスに提供します。