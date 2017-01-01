グローバルインパクトのための多言語ブランドビデオジェネレーター

HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、複数の言語で簡単に素晴らしいブランドビデオを作成し、グローバルリーチを向上させましょう。

グローバルマーケティングチームをターゲットにした30秒のビデオを想像してください。多言語ブランドがどのようにして一貫したブランドビデオコンテンツを簡単に作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでクリーンであり、多様なアニメーションAIアバターがメッセージを伝え、魅力的な多言語ボイスオーバー生成を行い、複数の声優を雇うことなくシームレスなグローバルリーチを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャー向けに、45秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成し、どのようにしてエンゲージメントを簡単に向上させることができるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくエネルギッシュであり、AIトーキングアバターがスクリプトからテキストをビデオに変換し、視聴者をフレンドリーで会話的なトーンと視覚的に魅力的なシーンで引き込む様子を描きます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、60秒の情報豊かなビデオを開発し、テキストをビデオに変換して魅力的な教育素材にする方法を探ります。ビジュアルスタイルはスリークでプロフェッショナルであり、テンプレートとシーンからカスタムビデオテンプレートを利用し、明確で魅力的なナレーションを伴ったプロフェッショナルな字幕/キャプションを使用します。
サンプルプロンプト3
忙しい起業家やスタートアップ向けに、AIビデオジェネレーターのスピードとシンプルさを強調した15秒のプロモビデオを制作します。ビジュアルは高速でモダンで視覚的に魅力的であり、メディアライブラリ/ストックサポートを迅速に統合し、さまざまなプラットフォーム向けに効率的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、ビデオ編集スキルが不要であることを証明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多言語ブランドビデオ生成の仕組み

広範なビデオ編集スキルなしで、複数の言語でプロフェッショナルでブランドに合ったビデオをグローバルな視聴者向けに簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択
ビデオスクリプトを入力し、ブランドメッセージを効果的に伝えるために多様なAIアバターのライブラリから選択します。
2
Step 2
翻訳と多言語ボイスオーバーの生成
ワンクリックでスクリプトをさまざまな言語に翻訳し、各バージョンに対して自然なAI生成のボイスオーバーを瞬時に生成します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルの強化を適用
ロゴ、色、背景音楽を含むブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、一貫したブランドビデオ体験を確保します。
4
Step 4
グローバルコンテンツをエクスポートして共有
字幕/キャプションを使用して多言語ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、さまざまなプラットフォームやソーシャルメディアビデオ作成に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功を強調

顧客の成功事例を魅力的な多言語AIビデオに翻訳し、信頼を築き、ブランドの価値をグローバルに示します。

よくある質問

HeyGenは私のクリエイティブなビデオ制作プロセスをどのように変革できますか？

HeyGenはAIトーキングアバターと高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、テキストをビデオに簡単に変換します。これにより、ソーシャルメディアビデオの作成から製品プロモーションのトーキングビデオまで、魅力的なコンテンツの作成が簡素化され、複雑な編集なしでスタジオ品質のビデオが利用可能になります。

HeyGenは多言語ブランドビデオの効果的な作成をサポートしていますか？

もちろんです！HeyGenは強力な多言語ブランドビデオジェネレーターであり、ビデオを効率的にローカライズするのに役立ちます。AI生成のボイスオーバーを使用して複数の言語でブランドビデオコンテンツを制作し、メッセージがグローバルに響くようにします。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのようなクリエイティブなコントロールを提供しますか？

HeyGenはカスタムビデオテンプレートと簡単なテキスト編集およびカスタマイズを提供し、広範なクリエイティブコントロールを提供します。さまざまなAIアバターとブランディングコントロールを使用して、特定のニーズに合わせた魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。

HeyGenは動的なビジュアルを持つ魅力的なAIビデオの作成を手助けできますか？

はい、HeyGenはライブおよびアニメーションビジュアルと高度なAIアバターを特徴とする魅力的なAIビデオを作成することができます。この機能は、注目を集め、視聴者のエンゲージメントを維持するバイラルビデオや動的なAIトレーニングビデオの開発に最適です。