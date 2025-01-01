多言語発表ビデオメーカー：グローバルな影響を創出
AIボイスオーバーと自動ビデオ編集で、世界中の観客向けに素晴らしい製品発表ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際支社の内部従業員向けに、新しい全社的な方針を紹介する45秒の簡潔な企業ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報提供的であり、フレンドリーなAIアバターが重要なメッセージを伝えるべきです。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、多様な言語背景を持つ人々に明確な理解を促し、内部コミュニケーションのためのAIビデオメーカーの価値を強化してください。
世界中の潜在的な参加者を対象にした、今後のグローバルバーチャルイベントを宣伝するための15秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、テンポの速いカットと目を引くアニメーションテキストオーバーレイを組み込み、アップビートでトレンドのインストゥルメンタルトラックに設定されるべきです。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して、プロフェッショナルな多言語ビデオを迅速に組み立て、注目を集めて登録を促進してください。
多様な言語背景を持つ既存のユーザーを対象にした、新しいサービス機能を説明する60秒の明確で情報豊富な説明ビデオを構築してください。ビジュアルアプローチはクリーンで機能的であり、ステップを説明するために画面録画や簡略化されたアニメーションを利用し、穏やかでフレンドリーなAI生成のボイスオーバーを伴うべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、異なる地域向けにコンテンツを簡単に翻訳および生成し、ユーザー教育のための効果的なAIビデオメーカーを実現してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして多言語発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して、スクリプトをダイナミックで多言語の発表ビデオに変換し、AIボイスオーバーと字幕を備えたグローバルな観客向けに提供します。これにより、自動ビデオ編集と効率的なメッセージの多言語配信が可能になります。
HeyGenはカスタマイズ可能な発表ビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、ビデオテンプレート、カスタムブランディングコントロール、メディアライブラリの幅広い選択肢を提供し、ユニークで魅力的な発表ビデオを作成する力を与えます。また、アニメーションビデオを利用し、AIでビジュアルを強化してプロフェッショナルな仕上がりにすることも可能です。
HeyGenは私のスクリプトを迅速かつ効率的に発表ビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、スクリプトをプロフェッショナルなAIボイスオーバーとダイナミックなビジュアルを含む完全な発表ビデオに効率的に変換します。これにより、ビデオ制作プロセスが簡素化され、企業や製品の発表ビデオを簡単に生成できます。
HeyGenはどのようにして発表ビデオでグローバルな観客にリーチすることをサポートしますか？
HeyGenはAI翻訳ツールと多言語字幕を使用して、多言語ビデオを簡単に作成できるようにし、多様なグローバルな観客に発表が響くようにします。私たちのプラットフォームは、広範なリーチと最大の影響を与えるためにビデオを最適化します。