多言語発表ビデオジェネレーター：グローバルなインパクトを迅速に創出
AIビデオ生成とシームレスなボイスオーバー生成を活用して、グローバルなオーディエンス向けに素晴らしい製品およびイベント発表を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルな従業員や内部関係者に向けた新しい会社の取り組みを発表する45秒の内部コミュニケーション更新を開発してください。ビデオはプロフェッショナルでありながら温かみのあるビジュアルスタイルを持ち、クリーンなグラフィックスと穏やかなバックグラウンドミュージック、そして親しみやすく明確なAIナレーションを使用します。このAIアナウンスメントジェネレーターのプロジェクトは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての言語バージョンで一貫したメッセージングを確保し、複雑な更新を誰にでもアクセス可能にします。
AIツールを探求する新しいユーザーやクリエイティブプロフェッショナルを対象にした60秒の指導スニペットを作成し、魅力的なコンテンツを生成するためのクイックチップを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で励みになるもので、クリーンなインターフェースデモンストレーションとソフトなアンビエントミュージック、そして穏やかで導くようなナレーションを特徴としています。このテキスト-to-ビデオジェネレーターのデモンストレーションは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に開始し、AIビデオ生成の力を実用的なアプリケーションで効果的に示します。
業界の専門家をグローバルなテックサミットに招待するダイナミックな30秒のイベントプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルはエネルギッシュでエキサイティングなもので、魅力的で現代的な音楽と組み合わされ、熱意あるAIナレーションが複数の言語で提供され、多様なオーディエンスにリーチします。このマーケティングビデオプロジェクトは、イベントの魅力を多言語サポートで強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを最大限に活用して、どのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにし、登録を促進するために魅力的なAIアバターを含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルマーケティングビデオの多言語作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIダビングと自動字幕＆翻訳を活用して、多言語サポートを備えた素晴らしいマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、幅広いオーディエンスにリーチし、多様な市場に合わせた非常に効果的な多言語ビデオ作成が可能になります。
HeyGenがプロフェッショナルな製品＆イベント発表のための理想的なAIアナウンスメントジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、インパクトのある製品＆イベント発表を作成するための直感的なツールを提供し、強力なAIアナウンスメントジェネレーターとして機能します。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なカスタムブランディングコントロールを活用して、メッセージがプロフェッショナルかつ一貫して響くようにします。
HeyGenを使用して、リアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオにテキストを変換できますか？
もちろんです。HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトを入力してリアルなAIアバターで命を吹き込むことができます。高度なボイスオーバー生成と組み合わせることで、コンテンツは魅力的で自然なナレーションで届けられます。
HeyGenはAIビデオ生成プロセス全体をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからさまざまなテンプレートを使用して高品質なビデオを簡単に作成できる包括的なプラットフォームを提供することで、AIビデオ生成を簡素化します。その直感的なインターフェースにより、企業トレーニングビデオなどのさまざまな用途において、スクリプトから最終エクスポートまでのビデオ編集がアクセスしやすくなります。