多言語AIビデオジェネレーター：瞬時にグローバル展開
言語の壁を打破し、プロフェッショナルなボイスオーバーを複数の言語で生成することで、リーチを拡大します。高度なボイスオーバー生成を活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい企業採用者向けの45秒のオンボーディングビデオを開発し、HRプロフェッショナルを対象に、明確で情報豊富なビジュアルデザインと親しみやすい声を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、書かれたコンテンツを魅力的なトレーニングビデオに変える方法を示し、複雑な情報を消化しやすく、視覚的に魅力的にします。
eコマースマネージャー向けの60秒の製品デモビデオを制作し、国際市場向けのビデオローカリゼーションの容易さを強調します。現代的でテンポの速いビジュアルとオーディオスタイルを採用し、効率性とコスト効果を強調します。HeyGenの字幕/キャプションとボイスオーバー生成機能を利用して、製品情報をさまざまな言語にシームレスに翻訳します。
コンテンツクリエイター向けにデザインされた30秒のソーシャルメディア広告を作成し、トレンディでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを採用して、すばやく注目を集めます。シンプルなAIスクリプトジェネレーターとHeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を組み合わせて、ダイナミックなコンテンツを生成し、AIボイスを活用してインパクトのあるメッセージを伝え、エンゲージメントを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように多言語AIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、洗練された多言語AIビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、高度なAI翻訳とAIボイスを活用してビデオコンテンツをローカライズし、メッセージがグローバルに共鳴するようにします。これにより、ビデオのローカリゼーションが簡素化され、グローバルなコミュニケーションがシンプルかつ効果的になります。
HeyGenはリアルなAIアバターを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムAIアバターやデジタルツインを含む非常にリアルなAIアバターの作成を可能にします。これらのアバターは、比類のないリアリズムでコンテンツを生き生きとさせ、あらゆる目的において魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現します。
HeyGenのAIビデオ機能でどのようなコンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なトレーニングビデオや企業コミュニケーションから、ダイナミックなマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツまで、幅広い高品質のコンテンツを制作できます。私たちのAIビデオ自動化はコンテンツ制作を簡素化し、コンテンツ戦略を効率的に拡大することができます。
HeyGenは強力なAIボイスクローンとリップシンク機能を提供していますか？
はい、HeyGenは業界をリードするAIボイスクローンとAIリップシンク機能を提供しています。自然な音声の多言語ボイスオーバーを生成し、シームレスなダイアログ置換と完璧な同期を実現します。