マルチリンガルAIジェネレーター: どの言語にも対応。
グローバルなオーディエンスに瞬時にリーチ。私たちのマルチリンガルAIジェネレーターは、100以上の言語で高品質なボイスオーバー生成を提供し、シームレスなコンテンツローカリゼーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロの翻訳者と言語サービスプロバイダー向けに45秒の分析ビデオをデザインし、マルチリンガルAIボイスジェネレーターがCATツールと組み合わせることで効率を向上させる方法を示し、自動翻訳の精度を強調します。ビジュアル美学はクリーンで、ソース言語とターゲット言語のスプリットスクリーン比較を使用し、知識豊富で安心感のある音声スタイルを採用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を強調し、正確で自然な結果を生み出します。
技術コンテンツクリエーターとメディアプロフェッショナルを対象にした90秒の説明ビデオを制作し、AI翻訳者の高度な能力を詳細に説明し、先進的なディープラーニングモデルを使用して「AI翻訳とキャプション」を生成します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで、さまざまな言語とアクセントの例を示し、明確でプロフェッショナルなナレーションが付随します。この高度な翻訳プロセスのコアコンポーネントとしてHeyGenの「字幕/キャプション」機能を紹介します。
ITマネージャーとプロダクトオーナーを対象にした60秒の企業情報ビデオを開発し、グローバル展開に焦点を当て、100以上の言語でのコンテンツワークフローを効率化するAI駆動のローカリゼーションの効率性を強調します。ビジュアルアプローチは現代的でビジネス志向であり、明確なデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルなグラフィックスを組み込み、活気がありながらもフォーマルな音声トラックを使用します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、さまざまな文化的文脈で重要な情報を提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルオーディエンス向けのAI駆動ローカリゼーションを促進しますか？
HeyGenのマルチリンガルAIボイスジェネレーターは、100以上の言語で高品質なボイスオーバーとキャプションを生成し、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。その高度なAI翻訳者の能力は、多様なオーディエンス向けのシームレスなローカリゼーションワークフローをサポートします。
HeyGenは自動化されたビデオコンテンツ制作のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力なテキスト読み上げジェネレーターを活用して、スクリプトをAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換します。これにより、コンテンツワークフローが効率化され、自動化と高度なAI機能を通じて効率的なコンテンツ制作が可能になります。
HeyGenは私の現在のコンテンツ制作環境に適応できますか？
HeyGenはシームレスなコラボレーションとカスタマイズされたワークフローをサポートするように設計されており、アプリやウェブサイトのさまざまな統合オプションを提供します。ユーザーはコンテンツテンプレート、ブランディングコントロール、メディアライブラリを活用して、既存の制作プロセスに合わせることができます。
HeyGenはどのようなレベルの音声品質とカスタマイズを提供していますか？
HeyGenは高度なマルチリンガルAIボイスジェネレーターを通じて、明瞭で共感的かつリアルな音声を提供します。ユーザーは幅広い表現力豊かで自然な音声から選択し、AIアバターをカスタマイズして一貫したブランドボイスを維持することができます。