グローバル成功のための多文化調整ビデオメーカー
強力なAIアバターを活用して、多様な視聴者とグローバルチームのために包括的なビデオコンテンツを簡単に作成し、真のつながりを実現します。
多文化の視聴者をターゲットにした国際ブランド向けの60秒のマーケティングキャンペーンビデオを開発し、ローカライズされたストーリーテリングで製品を紹介してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは活気に満ち、文化的に豊かであるべきで、オーセンティックなストック映像と多言語字幕を使用して多様な視聴者とつながります。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、異なる言語で動的なナarrativesを簡単に生成してください。
小規模企業向けに、包括的なビデオコンテンツとチームの団結を促進する30秒のインターナルコミュニケーション作品を制作してください。ビデオは、前向きな背景音楽と簡単に理解できる情報を備えた、現代的で前向きなビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、すべての従業員に共鳴する洗練されたメッセージを迅速に組み立ててください。
企業トレーナーと国際プロジェクトマネージャー向けに、グローバルチーム内での多文化調整のベストプラクティスを説明する50秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練され情報豊かで、さまざまなプラットフォームで一貫したブランディングを維持し、プロフェッショナルなサウンドトラックでサポートされます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、デスクトップからモバイルデバイスまで、どの画面でも完璧に見えるようにビデオを調整してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは多文化の視聴者向けに包括的なビデオコンテンツを作成するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、多文化調整ビデオメーカーとして、ユーザーが多様な視聴者に合わせた包括的なビデオコンテンツを制作できるようにします。カスタマイズ可能なAIアバターや多言語のナレーション生成などの機能を備えており、グローバルチームや多文化の視聴者に効果的にリーチし、ローカライズされたストーリーテリングを促進します。
HeyGenは私のテキストスクリプトを動的なAIビデオコンテンツに変換できますか？
はい、HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトをリアルなAIアバターを使用した魅力的なAIビデオに変換します。このAIビデオメーカーには、ナレーション生成や自動生成された字幕も含まれており、コンテンツ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはグローバルチームにとって理想的で、アクセシビリティを向上させるためのどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、グローバルチーム向けに特別に設計された強力な機能を提供しており、多言語ビデオのサポートや自動生成された字幕を含んでいます。これにより、コンテンツがアクセス可能で、多様な視聴者に共鳴し、より良いコミュニケーションと理解を促進します。
HeyGenはビデオ作成を加速するためのプロフェッショナルなテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、企業コミュニケーションから多様性と包括性のトレーニングまで、ビデオプロジェクトを迅速に開始するための幅広いプロフェッショナルなテンプレートとシーンを提供しています。また、メディアライブラリ/ストックサポートやブランディングコントロールを利用して、すべてのコンテンツで一貫した高品質のビジュアルアイデンティティを維持できます。