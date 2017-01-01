シームレスな作成のためのマルチ部門ビデオジェネレーター

すべてのチームが高度なAIアバターを活用して、パーソナライズされたスタジオ品質のビデオを即座に作成できるようにします。

社内チームを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、HeyGenが「マルチ部門ビデオジェネレーター」としてどのように円滑なコミュニケーションを実現するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して、異なる部門が「AIアバター」を活用して、広範な制作を必要とせずに一貫したブランドメッセージを伝える方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として効率的に「スタジオ品質のビデオ」を生成することを強調する60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、魅力的なトランジションとプロフェッショナルな声を用いて、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
HRおよびトレーニング部門を対象にした1分間の説明ビデオを制作し、「インタラクティブアバター」と「デジタルアバター」の力を活用して、魅力的な「ブランドビデオ」トレーニングモジュールを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで教育的にし、明確で明瞭なスピーチを特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を使用して一貫したパーソナライズされた学習体験を提供するために生成された「字幕/キャプション」を含めます。
サンプルプロンプト3
営業チームおよびカスタマーサクセスマネージャー向けに、HeyGenの自動化機能を使用して効率的に「パーソナライズされたビデオメッセージ」を生成することに焦点を当てた45秒のクイックチップビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは直接的で親しみやすく、フレンドリーなトーンで、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単にカスタマイズしてエクスポートする方法を示し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」によってサポートされます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マルチ部門ビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオジェネレーターを使用して、さまざまな部門のニーズに合わせたスタジオ品質のブランドビデオをシームレスに作成する方法を学びましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
利用可能な多様なライブラリからテンプレートを選ぶことから始めます。さまざまな部門に合わせたオプションがあり、チームの特定のコンテキストと目的に合ったビデオを確保できます。
2
Step 2
インタラクティブアバターを追加
インタラクティブアバターを統合してエンゲージメントを高めます。これらのデジタルキャラクターは、プロフェッショナルなタッチを保ちながら、視聴者に響くパーソナライズされた体験を作成するのに理想的です。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
ボイスオーバー生成機能を利用してスクリプトに命を吹き込みます。製品概要をナレーションする場合でも、パーソナライズされたメッセージを届ける場合でも、外部録音を必要とせずに明確さとプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
ブランディングでエクスポート
会社特有のブランディングコントロールを適用してビデオを仕上げます。ロゴを追加し、色を調整し、ブランドガイドラインに従って一貫性を確保した後、希望のアスペクト比とフォーマットでビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなカスタマーサクセスストーリー

AIを使用して説得力のあるカスタマーサクセスビデオを作成し、価値を示し、営業およびマーケティングのクライアント関係を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI技術を活用して、スクリプトからのテキストビデオ、AI生成アバター、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能でビデオ作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーは効率的にブランドに合ったスタジオ品質のビデオを作成できます。

HeyGenはマルチ部門のビデオプロジェクトをサポートできますか？

もちろんです！HeyGenはマルチ部門ビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなワークフローとシームレスに統合します。API統合とブランディングコントロールにより、多様な組織のニーズに合わせたパーソナライズされたビデオ作成を促進します。

HeyGenはインタラクティブアバターに適していますか？

HeyGenは高度なAIツールを使用してインタラクティブアバターを生成するのに優れています。ユーザーは、正確にリップシンクし、パーソナライズされたビデオメッセージを届ける動的で魅力的なアバターを作成でき、視聴者のエンゲージメントを高めます。

HeyGenはグローバルチーム向けに多言語サポートを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供しており、AI生成のボイスオーバーと字幕を使用してローカライズされたコンテンツを生成できます。これにより、広範な視聴者へのリーチを目指すグローバルチームに最適です。