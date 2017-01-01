シームレスな作成のためのマルチ部門ビデオジェネレーター
すべてのチームが高度なAIアバターを活用して、パーソナライズされたスタジオ品質のビデオを即座に作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として効率的に「スタジオ品質のビデオ」を生成することを強調する60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートにし、魅力的なトランジションとプロフェッショナルな声を用いて、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
HRおよびトレーニング部門を対象にした1分間の説明ビデオを制作し、「インタラクティブアバター」と「デジタルアバター」の力を活用して、魅力的な「ブランドビデオ」トレーニングモジュールを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで教育的にし、明確で明瞭なスピーチを特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を使用して一貫したパーソナライズされた学習体験を提供するために生成された「字幕/キャプション」を含めます。
営業チームおよびカスタマーサクセスマネージャー向けに、HeyGenの自動化機能を使用して効率的に「パーソナライズされたビデオメッセージ」を生成することに焦点を当てた45秒のクイックチップビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは直接的で親しみやすく、フレンドリーなトーンで、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを簡単にカスタマイズしてエクスポートする方法を示し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」によってサポートされます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI技術を活用して、スクリプトからのテキストビデオ、AI生成アバター、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能でビデオ作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーは効率的にブランドに合ったスタジオ品質のビデオを作成できます。
HeyGenはマルチ部門のビデオプロジェクトをサポートできますか？
もちろんです！HeyGenはマルチ部門ビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなワークフローとシームレスに統合します。API統合とブランディングコントロールにより、多様な組織のニーズに合わせたパーソナライズされたビデオ作成を促進します。
HeyGenはインタラクティブアバターに適していますか？
HeyGenは高度なAIツールを使用してインタラクティブアバターを生成するのに優れています。ユーザーは、正確にリップシンクし、パーソナライズされたビデオメッセージを届ける動的で魅力的なアバターを作成でき、視聴者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenはグローバルチーム向けに多言語サポートを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供しており、AI生成のボイスオーバーと字幕を使用してローカライズされたコンテンツを生成できます。これにより、広範な視聴者へのリーチを目指すグローバルチームに最適です。