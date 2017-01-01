マルチアバタービデオジェネレーターで魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキストを使用して、多様で魅力的なビデオコンテンツをスケールで簡単に制作できます。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした60秒のダイナミックな製品紹介を作成し、複数のAIアバターが活気ある現代的な設定で対話する様子をフィーチャーします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、洗練されたアニメーションと明るいカラーパレットを使用し、アップビートでプロフェッショナルな音楽トラックと、機能を説明する明瞭なボイスオーバー生成を組み合わせます。HeyGenの機能を活用して、複雑なマルチアバターシーンを簡単にステージングし、簡潔なテキストをビデオスクリプトに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースクリエイター向けに設計された90秒の説得力のある説明ビデオを制作し、カスタムAIアバターを使用して複雑なコンセプトを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、インフォグラフィックのような要素とスムーズなトランジションを組み込み、落ち着いた権威あるボイスオーバーとアンビエントなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのAIアバターとその強力な字幕/キャプション機能を利用して、学習者の最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターを対象にした45秒のユーモラスなソーシャルメディアスケッチを開発し、2つの異なるカスタマイズ可能なアバターがウィットに富んだ対話を行います。ビジュアルスタイルは遊び心があり、誇張された表情とダイナミックなカメラの動きを特徴とし、活気ある効果音と表現力豊かなAIボイスでサポートされます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンをフル活用して、コメディのやり取りを迅速に設定し、各ユニークなキャラクターを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに設計された30秒の本格的な顧客の声ビデオをデザインし、カスタムAIアバターの「デジタルツイン」が成功事例を語り、企業代表のAIアバターが簡単な紹介を行います。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、柔らかい照明とフレンドリーで会話的なトーンのボイスオーバーを使用し、穏やかなアコースティック音楽を伴います。HeyGenのシンプルなテキストをビデオスクリプトに変換する能力を活用し、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを統合して洗練された外観を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マルチアバタービデオジェネレーターの仕組み

複数のAIアバターをフィーチャーしたダイナミックなビデオを簡単に作成し、あらゆる目的に合わせた魅力的で多様なプロフェッショナルコンテンツを提供します。

1
Step 1
AIアバターを作成
ビデオ内で多様な視点を表現するために、AIアバターをデザインまたはライブラリから選択します。
2
Step 2
スクリプトを書く
テキストを入力し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、各アバターのリアルな声と完璧なリップシンクを生成します。
3
Step 3
シーンを配置
エディターを使用して、同じシーン内で複数のアバターを配置し、インタラクティブな会話や複雑な物語を演出します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
マルチアバタービデオをレビューし、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、配信準備が整った最終ビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

複数のAIアバターを使用して顧客の旅を強調し、信頼を築くための親しみやすく魅力的な成功事例ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenのマルチアバタービデオジェネレーターはどのようにしてダイナミックなストーリーテリングをサポートしますか？

HeyGenの強力なマルチアバタービデオジェネレーターを使用すると、複数のAIアバターを1つのシーンに取り入れ、ダイナミックな会話と多様な視点を育むことができます。この機能は、観客を本当に引き込む魅力的な物語やトレーニングビデオを作成するのに最適です。

HeyGenでユニークなAIアバターを作成するためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、独自のスタイルと表情を持つカスタムAIアバターを作成できます。衣装や背景をカスタマイズしたり、自分自身のデジタルツインを生成したりすることができ、AIアバターがブランドやメッセージを完璧に表現することを保証します。

HeyGenはテキストから魅力的なAIアバタービデオを生成するための使いやすいプラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なテキストからビデオへのエディターとして設計されており、プロフェッショナルなAIアバタービデオの作成を非常に簡単にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なAIが完璧なリップシンクと表現力豊かな声でビデオを生成します。

HeyGenを使用して多言語サポートやバッチビデオ作成などの高度な機能を利用できますか？

はい、HeyGenは幅広いAIボイスを備えた強力な多言語機能をサポートしており、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。さらに、複数のアバターを同時に使用してバッチ作成を活用することで、ビデオ制作のワークフローを大幅に効率化できます。