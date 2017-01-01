小規模ビジネスオーナーをターゲットにした60秒のダイナミックな製品紹介を作成し、複数のAIアバターが活気ある現代的な設定で対話する様子をフィーチャーします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、洗練されたアニメーションと明るいカラーパレットを使用し、アップビートでプロフェッショナルな音楽トラックと、機能を説明する明瞭なボイスオーバー生成を組み合わせます。HeyGenの機能を活用して、複雑なマルチアバターシーンを簡単にステージングし、簡潔なテキストをビデオスクリプトに変換します。

