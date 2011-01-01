あなたの究極の映画予告編クリエーターで、印象的な予告編を作成しましょう
オンラインで映画の予告編を簡単に作成できるAI機能と強力なビデオ編集機能を備え、さまざまなテンプレートやシーンで観客を魅了します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが働く
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは映画の予告編作成体験を変革し、コンテンツクリエーターや映画製作者がAIの高度な機能と直感的なオンラインビデオエディターを使用して、迅速に魅力的で映画的な予告編やプロモーションビデオを制作できるようにします。
ソーシャルメディア向けに魅力的なプロモーションを作成する.
Quickly produce captivating short videos and clips perfect for promoting your movie trailers across all social media platforms.
高インパクトのトレーラー広告を開発する.
Design powerful, data-driven video advertisements to maximize reach and drive viewership for your movie or book trailers.
よくある質問
HeyGenは映画の予告編制作プロセスをどのように簡素化していますか？
HeyGenは、映画の予告編を作成するための強力なAIツールを活用して、オンラインで直感的なドラッグアンドドロップ編集を提供することで、映画の予告編制作を迅速化します。ユーザーは迅速に魅力的なコンテンツを生成でき、ビデオ制作に通常関連する時間と複雑さを大幅に削減できます。
HeyGenのAI映画トレーラー作成ツールで本当に映画のような見た目を実現できますか？
もちろんです。HeyGenでは、豊富なアーカイブ映像、ダイナミックなエフェクト、スムーズなトランジションを使用して映画の予告編を作成することができます。私たちのツールは、視覚的にインパクトがあり、プロフェッショナルな品質のビデオコンテンツを作成するお手伝いをします。それは視聴者の注意を引きつけます。
HeyGenが提供する映画の予告編を魅力的にするためのユニークなAI機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや説得力のあるAIダブリングなど、先進的なAI機能で注目を集めています。これにより、俳優や声優を必要とせずに魅力的な物語を創造することができます。また、アニメーションビデオのテンプレートや洗練されたサウンドデザインを使用して、あなたのトレーラーのインパクトを高めることもできます。
HeyGenは様々なタイプのビデオトレーラーを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは多様な予告編のニーズに完璧に対応する汎用性の高いビデオエディターです。一般的な映画の予告編から魅力的な本の予告編、インパクトのあるYouTubeチャンネルの予告編まで、様々なものを作成できます。高解像度で簡単に様々なプラットフォームにエクスポートでき、メッセージが常にプロフェッショナルな見た目を保つことを確実にします。