独立系映画製作者の志望者は、プロのような映画予告編を素早く作成する方法を明確に示す1分間の教育ビデオから大いに利益を得ることができます。ビジュアルスタイルはエレガントでモダンであるべきで、ドラマチックなカットとサスペンスに満ちたオーディオトラックを使用し、ナレーションの声がプロセスを通じて視聴者を導きます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して自動的にシーンを生成し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成でそれを完成させ、オンラインの映画予告編クリエーターが複雑な制作をどのように簡素化するかを示してください。

