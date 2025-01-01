プロフェッショナルムーブメントアライメントビデオメーカー

リアルなAIアバターを使用して魅力的な教育コンテンツとプロフェッショナルトレーニングビデオを作成しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモートオフィスワーカーを対象に、デスクの姿勢を改善し、負担を防ぐための実用的なヒントを提供する90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発してください。この「ボディアライメントトレーニングビデオメーカー」体験は、落ち着いた励ましの声でのナレーション生成を特徴とし、アクセシビリティを確保するために説明的な字幕/キャプションを補完します。ビジュアルの美学は現代的で親しみやすく、複雑なエルゴノミクスの概念をプロフェッショナルトレーニングビデオで簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに特別に設計された、完璧な「ムーブメントアライメント」を持つ高度なヨガポーズを紹介する45秒のダイナミックなビデオをコンテンツクリエイター向けに制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでインスパイアリングなもので、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、Bロールと各ポーズを示す明確なAIアバターのための広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、最終エクスポートはさまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、一般従業員向けの基本的なエルゴノミクスの原則に焦点を当てた30秒の教育セグメントを「トレーニングスクリプト」から生成してください。ビデオはミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく情報豊かな音声での配信を行い、プロフェッショナルなテンプレートとシーンで強化されます。目的は、より広範な教育コンテンツの一部として、仕事中の良好なアライメントを維持するための重要な情報を迅速に伝えることです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ムーブメントアライメントビデオメーカーの使い方

AIビデオエージェントを使用してプロフェッショナルなボディアライメントトレーニングビデオを簡単に作成し、トレーニングスクリプトを魅力的な教育コンテンツに変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
各動作とアライメントの指示を詳細に記載したトレーニングスクリプトを作成します。「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を利用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIビデオエージェントを選択
インストラクターやデモンストレーターを表現するための多様な「AIアバター」から選択し、トレーニングビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、バックグラウンドミュージックを組み込み、「ブランディングコントロール」を適用して、ロゴや色を使い、すべての教育コンテンツで一貫した外観と感触を維持します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
オプションの字幕を追加して「プロフェッショナルトレーニングビデオ」を完成させ、ソーシャルメディアプラットフォームや内部使用に適した「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を最大化

AIを活用して、視聴者のエンゲージメントと保持を積極的に高める動的でパーソナライズされたムーブメントアライメントトレーニングビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してテキストをシームレスにビデオに変換します。ユーザーは多様な「AIアバター」から選択し、スクリプトから直接自然な「ナレーション生成」を行うことができ、「テキストからビデオ」への制作を非常に効率的にします。

HeyGenはカスタムブランディングやさまざまなビデオフォーマットをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ビデオがあなたのアイデンティティに合致するようにします。ブランドのロゴや色を簡単に適用し、さまざまなプラットフォームに合わせた「アスペクト比のリサイズ」を利用し、自動「字幕/キャプション」を追加できます。

HeyGenは専門的なトレーニングビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは「ムーブメントアライメントビデオメーカー」や「ボディアライメントトレーニングビデオメーカー」などのコンテンツに最適な専門的な「トレーニングビデオ」を作成するための理想的なプラットフォームです。その機能により、あらゆるニーズに対して高品質な「プロフェッショナルトレーニングビデオ」を効率的に制作できます。

HeyGenが効率的なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、初期の「プロンプトネイティブビデオ作成」から最終エクスポートまで、必要なすべてのツールを統合することで「エンドツーエンドのビデオ生成」を提供します。これにより、「コンテンツクリエイター」は複数のアプリケーションを必要とせずに高品質なビデオを迅速に制作でき、包括的な「AIビデオエージェント」として機能します。