モチベーションビデオメーカー: AIでインスパイアリングなコンテンツを作成
モチベーションメッセージを強力で共有可能なビデオに変換し、AIテキストからビデオへの機能で魅力的なビジュアルを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人の成長とレジリエンスを求める人々を対象に、苦難から勝利への旅を穏やかで内省的なビジュアルから力強いアクションショットへと移行する45秒のインスパイアリングショートビデオを開発してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、説得力のある物語を作り、重要なメッセージを強調するために明確な字幕を含めることを確実にします。
企業チーム、チームリーダー、HRプロフェッショナルを対象に、現代的なグラフィックスと多様な成功したチームワークのストック映像を通じて協力と達成を示す30秒のアップリフティングショートビデオを制作してください。HeyGenのスクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能を活用して、エネルギッシュでインスパイアリングなAIビデオを生成し、活気ある企業向けのバックグラウンドミュージックで補完します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターやオンラインインフルエンサー向けに、視覚的に印象的で感情に響くクリップと鮮やかなカラーパレットを使用したAI生成ビデオスタイルの75秒の魅力的なショートビデオをデザインしてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、さまざまなプラットフォームでの最適な共有のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートをシームレスに行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なモチベーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを使用して、魅力的なモチベーションビデオを瞬時に生成する力を提供します。直感的なオンラインビデオエディター、AIスクリプトジェネレーター、豊富なメディアライブラリを活用して、視聴者をインスパイアするプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。
AIアバターやカスタムブランディングでモチベーションビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、多様なAIアバターから選択するか、自分自身のリアルなアバターを作成して、モチベーションストーリーに人間味を加えることができます。また、カスタムブランディング、ロゴ、カラーを統合して、一貫した外観を実現できます。
HeyGenはモチベーションコンテンツにリッチメディアやダイナミックテキストを追加するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、16M以上のプレミアムアセットを含む豊富なメディアライブラリにアクセスできる強力なオンラインビデオエディターを提供しています。ダイナミックなテキストアニメーション、バックグラウンドミュージック、AIボイスオーバー、字幕を簡単に追加して、モチベーションビデオを本当に魅力的なものにします。
HeyGenを使ってどのくらい早く高品質なモチベーションビデオを制作できますか？
HeyGenはビデオ制作プロセスを効率化し、スクリプトから瞬時にビデオを生成できます。強力なAIツールを使用して、プロフェッショナルな外観のビデオを効率的に制作し、最大4K品質でダウンロードして、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有できます。