モチベーショントレーニングビデオメーカー: チームを鼓舞する

AIアバターを活用して、インパクトと個性を持ってメッセージを伝える、魅力的な職場モチベーショナルビデオを数分で作成します。

181/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業チームを対象にした45秒の職場モチベーショナルビデオを開発し、協力と目標達成を促進してください。モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、説得力のあるオンスクリーンテキストオーバーレイをサポートするポジティブで励ましのある音声トーンを使用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ作成機能を使用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できることを強調してください。
サンプルプロンプト2
情熱を共有したいと考えている意欲的なコンテンツクリエイター向けに、活気に満ちた30秒のモチベーショナルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテンポの速いもので、多様なメディアライブラリからの魅力的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用してください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンが、迅速でクリエイティブなビデオ制作を可能にすることを示してください。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルやマーケター向けにAIビデオ作成に焦点を当てた50秒のパワフルなビデオをデザインし、インスタントビデオ作成のための現代的なコンテンツ生成の効率性を紹介してください。美学は直接的で影響力があり、クリーンなビジュアルと迅速でスムーズなトランジションを伴い、説得力のあるナレーションの声で補完されるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成機能が、さまざまなプラットフォーム向けに高品質の音声出力を保証することを示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モチベーショントレーニングビデオメーカーの使い方

AIを使用してアイデアを魅力的なモチベーショントレーニングビデオに簡単に変換し、チームを力づけ、プロフェッショナルな結果でエンゲージメントを高めます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
AI駆動のスクリプト生成を活用して、モチベーショナルメッセージを迅速にアウトライン化します。トピックを入力するだけで、システムが魅力的なコンテンツを作成するのを手助けし、ビデオの強固な基盤を確保します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
カスタマイズ可能なテンプレートとダイナミックなストック映像の幅広い選択肢から、メッセージを視覚的に表現するものを選びます。また、AIアバターを選択してコンテンツを提示し、トレーニングビデオに個人的で魅力的なタッチを加えることができます。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成する
高度なAIボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルな音声でビデオを強化します。スクリプトを入力または貼り付けるだけで、システムが自然な音声のナレーションを生成し、録音スタジオやプロの声優が不要になります。
4
Step 4
エクスポートして共有する
使いやすい編集ツールでモチベーショナルビデオを仕上げ、ブランディングや字幕を追加します。完成したら、さまざまな形式で高品質のビデオを簡単にエクスポートするか、YouTubeアップロードなどのプラットフォームに直接送信して、オーディエンスを鼓舞する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングコースの生産を拡大する

.

効率的なAIビデオ作成ツールを使用して、より多くの高品質なモチベーショントレーニングビデオを制作し、より広いグローバルオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenは私のモチベーショナルビデオの創造性をどのように高めることができますか？

HeyGenは、先進的な「生成AI」と「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、魅力的な「モチベーショナルビデオ」を作成する力を与えます。ダイナミックな「AIビデオ作成」ツールを使って、あなたのクリエイティブなビジョンを実現し、コンテンツを本当にユニークなものにします。

HeyGenは多様な「職場モチベーショナルビデオ」のための「AIアバター生成機能」を提供していますか？

はい、HeyGenは高度な「AIアバター生成機能」を備えており、多様な「AIアバター」から選択して「職場モチベーショナルビデオ」をパーソナライズすることができます。これにより、「完全なカスタマイズ」と特定のトレーニングニーズに対する親しみやすさが保証されます。

HeyGenを効果的な「AIモチベーショナルビデオジェネレーター」にしている特徴は何ですか？

HeyGenは強力な「AIモチベーショナルビデオジェネレーター」であり、「AIボイスオーバー」、「AI駆動のスクリプト生成」、および広大な「ストック映像」ライブラリへのアクセスを含んでいます。これらの「AIツール」はクリエイティブなワークフローを合理化し、「インスタントビデオ作成」を現実のものにします。

「ストック映像」と「カスタマイズ可能なテンプレート」を「モチベーショントレーニングビデオメーカー」プロジェクトに統合できますか？

もちろんです。HeyGenは、広範な「ストック映像」と多様な「カスタマイズ可能なテンプレート」のシームレスな統合を可能にし、「モチベーショントレーニングビデオメーカー」プロジェクトを豊かにします。これにより、あらゆるオーディエンスに対して魅力的で視覚的に魅力的なコンテンツを作成する力を与えます。