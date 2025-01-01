プロフェッショナルラーニングのためのモーショングラフィックストレーニングビデオジェネレーター

HeyGenのAIアバターによって強化された魅力的なアニメーションで、プロフェッショナルで高品質なモーショングラフィックストレーニングビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーや教育者向けに60秒のアニメーション説明ビデオをデザインし、複雑なトピックを「アニメーションビデオ」スタイルで学びやすくします。ビジュアルの美学は情報的でイラスト的であり、フレンドリーな「AIアバター」が内容をプロフェッショナルにナレーションします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、スクリプトをフルビデオに変換するシームレスなプロセスを強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアの「クリエイター」やインフルエンサーをターゲットにした15秒のダイナミックな短編コンテンツを制作し、「驚くべきアニメーション」で迅速なエンゲージメントを促進します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、トレンディで鮮やかで、キャッチーなサウンドバイトと視覚効果で満たされています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が豊富なアセットを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が異なるプラットフォームにコンテンツを適応させるのを簡単にする方法を示します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやプロダクトマネージャー向けに45秒の簡潔な「製品ビデオ」を作成し、新機能をスリークでブランドに合った「モーショングラフィックス」で強調します。ビジュアルプレゼンテーションは企業的でブランド化されており、明確な製品デモンストレーションとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えています。「スクリプトからのテキストビデオ」機能から自動生成される「字幕/キャプション」を追加することで、より広いアクセシビリティを実現し、「ビデオジェネレーター」ワークフローを効率的にする方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

モーショングラフィックストレーニングビデオジェネレーターの使い方

AI駆動ツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的なモーショングラフィックストレーニングビデオを簡単に作成し、効果的な学習体験を提供します。

1
Step 1
テンプレートを選択
トレーニングビデオを始めるには、トピックに合ったプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンから選択し、コンテンツに強力なビジュアル基盤を与えます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
AIアバターを追加し、独自のメディアを統合してビデオをパーソナライズし、視聴者にとって親しみやすくユニークなコンテンツを作成します。
3
Step 3
モーショングラフィックスを適用
ドラッグアンドドロップエディターを使用して、プロフェッショナルなアニメーションとダイナミックなモーショングラフィックスを簡単に追加し、トレーニングメッセージを強化します。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
トレーニングビデオを完成させ、高品質なフォーマットでエクスポートします。4K解像度のエクスポートを含み、すべてのプラットフォームで共有する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持率を向上

AI生成のモーショングラフィックスを活用して、注意を引き、知識の保持を向上させるダイナミックなトレーニングビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなアニメーションで私のクリエイティブなマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenは、クリエイターが驚くべきプロフェッショナルなアニメーションと魅力的なアニメーションをマーケティングビデオに取り入れ、アイデアを高品質なビジュアルストーリーに変える力を与えます。私たちのプラットフォームは、デザインスキルがなくてもアニメーションビデオを作成するプロセスを簡素化します。

HeyGenはアニメーションコンテンツのための直感的なビデオジェネレーターとして何が優れていますか？

HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターを備えた直感的なビデオジェネレーターとして機能し、誰でも簡単にアニメーションビデオを作成できます。このAIモーションデザイナーの機能により、学習曲線なしでプロフェッショナルなアニメーションコンテンツがすべてのユーザーにアクセス可能になります。

HeyGenのAI駆動ツールはカスタマイズ可能なモーショングラフィックスの作成に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動ツールは、モーショングラフィックスを簡単に生成およびカスタマイズするために設計されています。テンプレートやユーザープロンプトを活用して、ブランドに完全に一致するプロフェッショナルなモーショングラフィックスを作成してください。

HeyGenはアニメーションビデオの高品質なエクスポートオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは高品質なエクスポートをサポートしており、4K解像度のエクスポートオプションを含んでいます。これにより、アニメーションビデオが鮮明でプロフェッショナルに見えるようになり、あらゆるプラットフォームに適した洗練されたコンテンツを提供できます。