カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで心温まる母の日ビデオ広告を簡単に作成しましょう。

サンプルプロンプト1
距離で離れている人々が心のこもった母の日メッセージを送ることができる30秒のパーソナライズされた挨拶をデザインしてください。ビジュアルはクリーンでモダンな美学を持ち、「AIアバター」がカメラに向かってカスタムメッセージを直接届け、明瞭で感情的なボイスオーバーを使用します。この「パーソナライズされた挨拶」ビデオは地理的なギャップを埋め、愛と感謝を表現するユニークで技術的に強化された方法を提供します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした60秒のプロモーションビデオを制作し、母の日の特別商品やギフトバンドルを宣伝します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、エネルギッシュでプロフェッショナルであり、魅力的な商品ショット、ダイナミックなテキストオーバーレイ、そしてアップビートでインスパイアリングな背景トラックを組み込みます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、マーケティングコピーを効果的な「プロモーションビデオ」に効率的に変換し、効果的な母の日広告ビデオメーカーキャンペーンの作成を簡素化します。
サンプルプロンプト3
母親の多面的な役割に対する深い感謝を表現し、祝うことを望む人々を対象にした50秒のトリビュートビデオを開発します。ビデオはダイナミックで感情的なビジュアルスタイルを採用し、家族の瞬間のクイックカットと母性についてのインスパイアリングな引用を織り交ぜ、感動的で叙情的なサウンドトラックで補完します。主要なメッセージや引用に「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティとインパクトを高め、「思い出の振り返り」と感謝の本質を美しく捉えた感動的な「トリビュートビデオ」を作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

母の日広告ビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで心温まる母の日ビデオ広告を簡単に作成し、大切な思い出を感動的なビジュアルトリビュートに変えましょう。

Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートライブラリから選択して始めましょう。これらのテンプレートは、母の日メッセージに最適な基盤を提供し、さまざまなスタイルとテーマを提供します。
Step 2
写真とビデオをアップロード
大切な写真やビデオクリップを簡単にアップロードして広告をパーソナライズしましょう。私たちのメディアライブラリは、あなたのコンテンツをシームレスに統合し、ユニークで意味のあるトリビュートを作成することをサポートします。
Step 3
音楽とボイスオーバーを追加
魅力的なオーディオで母の日広告を強化しましょう。音楽トラックを選ぶか、ボイスオーバー生成機能を利用して、メッセージを美しく伝える個人的なナレーションを追加してください。
Step 4
作成物をエクスポートして共有
ビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して高解像度でダウンロードします。特別な母の日広告をソーシャルメディアに直接共有するか、パーソナライズされた挨拶として送信してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなパーソナライズドビデオを作成

心を高揚させ、インスパイアするパーソナライズされた母の日ビデオをデザインし、すべての挨拶を記憶に残るものにしましょう。

よくある質問

HeyGenで本当にパーソナライズされた母の日ビデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenのビデオメーカーを使用すると、写真をアップロードし、パーソナライズされた挨拶や音楽トラックと組み合わせることで、母の日ビデオを特別なものにすることができます。テンプレートを簡単にカスタマイズして、心のこもったメッセージを反映させ、思い出を美しいスライドショーに変えることができます。

HeyGenは母の日用の使いやすいビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは母の日のような特別な機会のためにデザインされた使いやすいビデオテンプレートを多数提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとデザインツールを使用して、これらのテンプレートをすばやくカスタマイズし、心温まるビデオを作成できます。

HeyGenで母の日広告ビデオをクリエイティブな要素で強化できますか？

もちろんです！HeyGenは強力な母の日広告ビデオメーカーとして、さまざまなクリエイティブなエフェクト、オーバーレイ、魅力的な音楽トラックを追加することができます。これにより、最終的な母の日ビデオが高解像度のMP4品質で際立ち、ソーシャルメディアでの共有に最適です。

HeyGenは母の日ビデオ作成を効率化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、母の日ビデオの作成と編集を簡素化するために高度なAIツールを統合しています。スクリプトからのボイスオーバー生成やAIアバターなどの機能により、コンテンツクリエイターは表現力豊かなメッセージを効率的に追加でき、ビデオ作成プロセスをスムーズかつ迅速にします。