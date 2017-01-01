住宅ローンの専門家を対象にした45秒の説明動画を作成し、複雑な金融説明を魅力的なビジュアルスタイルと明確でプロフェッショナルなナレーションで簡素化する方法を示します。この動画では、「スクリプトからのテキストを動画に変換」することでコンテンツを簡単に生成できることと、「AIアバター」によるパーソナライズでクライアントとつながる方法を紹介します。

