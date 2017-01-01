住宅ローンビデオジェネレーター：魅力的なビデオを迅速に作成

AIアバターを使用して魅力的な住宅ローンビデオを生成し、借り手を引き付け、教育を簡素化し、リードジェネレーションを強化します。

初めて住宅を購入する見込み客向けに、リードジェネレーションを目的とした45秒の歓迎ビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが住宅ローンプロセスの初期ステップを説明し、明るく安心感のあるビジュアルと落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、新しいクライアントと効果的に繋がりましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
既存のクライアントを対象に、複雑なローンオプションを明確にする60秒の教育ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明確なテキストオーバーレイとシンプルなアニメーションを使用してポイントを説明し、正確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、住宅ローン教育トピックの説明における正確性と一貫性を確保してください。
サンプルプロンプト2
不動産エージェントや紹介パートナー向けに、クライアントコミュニケーションと現在の市場洞察を強調した30秒のダイナミックなビデオを生成してください。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルで、クイックカット、データ駆動のグラフィックス、アップビートな背景音楽トラックを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、パートナーに情報を提供する魅力的なビデオを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト3
特定の住宅ローン商品を販売促進することを目的に、リファイナンスを検討している個人に向けた50秒のパーソナライズされたビデオメッセージをデザインしてください。この短いビデオは、直接的でありながら親しみやすいトーンを維持し、プロフェッショナルなビジュアルと視聴者に合わせたクリアなナレーション生成を組み込みます。HeyGenのナレーション生成を活用して、個人的に共鳴するインパクトのあるビデオメッセージを作成しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

住宅ローンビデオジェネレーターの使い方

住宅ローン担当者がAIアバターとパーソナライズされたコンテンツを使用して、魅力的でプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、クライアントコミュニケーションを強化します。

1
Step 1
テンプレートまたはアバターを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択するか、住宅ローン教育のデジタルスポークスパーソンとしてAIアバターを選択してください。
2
Step 2
スクリプトを書く
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを自然なナレーションに変換し、魅力的なビデオを作成します。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
ブランド要素や音声クローンを使用してビデオをカスタマイズし、クライアントコミュニケーションに一貫性と個人的なタッチを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを行い、高品質の短いビデオをエクスポートし、販売促進とリードジェネレーションを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップの生成

ソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な短いビデオを制作し、見込み客や既存のクライアントとつながり、ブランドを構築します。

よくある質問

HeyGenは私のビジネスのためにどのようにクリエイティブな住宅ローンビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは住宅ローン担当者が魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとビデオテンプレートを活用して、スクリプトを魅力的な住宅ローンプレゼンテーションに変換し、リードジェネレーションとクライアントコミュニケーションを向上させます。

住宅ローンの専門家向けにHeyGenのAIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenでは、AIアバターを使用してデジタルスポークスパーソンをブランドに合わせてカスタマイズできます。多様なアバターから選択するだけでなく、音声クローンを利用して、ビデオメッセージが借り手に共鳴するように、真にパーソナライズされたタッチを提供します。

住宅ローン担当者はHeyGenのプラットフォームを使用して迅速にビデオを作成できますか？

住宅ローン担当者はHeyGenを使用してオンラインで迅速にビデオを作成できます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用するか、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、住宅ローン教育やソーシャルシェア用のプロフェッショナルな短いビデオを生成してください。

HeyGenはオンライン配信のためにさまざまな形式でビデオをエクスポートすることをサポートしていますか？

はい、HeyGenは生成されたビデオの強力なエクスポートオプションをサポートしています。字幕とキャプション付きの魅力的なビデオをエクスポートし、さまざまなアスペクト比に最適化して、すべてのオンラインプラットフォームでの販売促進とクライアントコミュニケーションを強化します。