モーゲージステップビデオジェネレーター：ローン説明を簡素化

HeyGenの革新的なAIアバターによって、借り手向けの魅力的で教育的なモーゲージコンテンツを瞬時に生成します。

261/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ローンオフィサー向けに設計された30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、AIモーゲージプロセスビデオジェネレーターが短いビデオを通じてクライアントとのコミュニケーションを効率化する方法を示します。視覚スタイルは洗練されてプロフェッショナルで、効率性と最新技術を強調し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルな画面上の存在感を示します。音声はクリアで権威あるもので、忙しいプロフェッショナルのための時間節約の側面を強調します。
サンプルプロンプト2
モーゲージブローカーや教育機関向けに、ローンプロセスに関する完全にカスタマイズ可能な教育コンテンツを作成する方法を詳述した60秒のエクスプレイナービデオを制作します。視覚スタイルは豊かで詳細で、様々なテンプレートとシーンを動的に切り替えながら、親しみやすいAIアバターが重要な情報ポイントを提示します。音声は明確で教育的なナレーションで、学習体験を強化するためのオプションのバックグラウンドミュージックを伴う可能性があります。すべてはHeyGenのテンプレートとシーンを通じて簡単に設定できます。
サンプルプロンプト3
モーゲージ会社向けに、AIビデオエクスプレイナー内でのブランディングコントロールの力を示し、一貫した企業アイデンティティを維持する40秒の洗練されたマーケティングビデオを開発します。視覚スタイルは洗練されて企業的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してカスタムアセットをシームレスに統合し、会社のロゴやブランドカラーを組み込みます。プロフェッショナルで信頼できるナレーションがAIアバターによって提供され、ブランドの整合性と短いビデオでの明確なコミュニケーションを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モーゲージステップビデオジェネレーターの使い方

複雑なモーゲージプロセスを明確で魅力的なプロフェッショナルなビデオエクスプレイナーに変換し、借り手の理解を深め、時間を節約します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、モーゲージプロセスのステップをテキストとして入力します。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたコンテンツを動的なビジュアルに簡単に変換します。
2
Step 2
視覚と音声要素を選択
多様なAIアバターライブラリからコンテンツを提示するための要素を選び、説明を強化します。プロフェッショナルなナレーションや事前にデザインされたテンプレートを選択して、視覚と聴覚のトーンを迅速に設定できます。
3
Step 3
ブランディングを適用
組織のロゴやカラーを使用してビデオをパーソナライズし、ブランディングコントロールを活用します。これにより、一貫性が保たれ、教育コンテンツ全体でプロフェッショナルなアイデンティティが強化されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオを最終化し、様々なプラットフォーム向けにエクスポートして最適な品質を確保します。これらの明確で短いビデオは、借り手にとって価値のある教育コンテンツとなり、複雑なステップを簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ローンオフィサーと借り手のトレーニングを向上

.

モーゲージプロセスをナビゲートするローンオフィサーと借り手の両方に対して、エンゲージメントと保持を向上させる影響力のある教育コンテンツを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオでどのようにモーゲージコミュニケーションを変革しますか？

HeyGenは、複雑なモーゲージステップを簡単に理解できる教育コンテンツに変換する魅力的なAIビデオエクスプレイナーを作成することで、ユーザーを支援します。このAIモーゲージプロセスビデオジェネレーターは、スクリプトをプロフェッショナルな短いビデオに変換し、借り手とのコミュニケーションを向上させます。

HeyGenはモーゲージエクスプレイナーを作成するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは、高度なAIアバターと強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効率的にプロフェッショナルなモーゲージ関連コンテンツを生成します。音声クローンや多言語サポートにより、HeyGenは多様なオーディエンスに響くビデオを確保し、ビデオ作成プロセスを効率化します。

ローンオフィサーはHeyGenを使用してモーゲージプレゼンテーションでどのような利益を得られますか？

ローンオフィサーは、HeyGenをAIモーゲージプロセスビデオジェネレーターとして使用することで、質の高いモーゲージプレゼンテーションソフトウェアコンテンツを迅速に作成し、時間を大幅に節約できます。これにより、借り手に対して魅力的で教育的なコンテンツを作成し、モーゲージ開示の明確さを確保し、理解を促進します。

HeyGenは特定のブランディングとコンテンツニーズに合わせてモーゲージビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオに特定のブランド要素を統合することができます。様々なテンプレートとシーンを使用して、教育コンテンツやモーゲージステップビデオをブランドの独自のスタイルとメッセージに完全に一致させることができます。