住宅ローンオンボーディングビデオジェネレーター：ローンの旅を簡素化

クリアな住宅ローン教育を提供し、インテリジェントなAIアバターを使用して顧客の旅をパーソナライズします。

115/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ローン担当者が効果的な顧客エンゲージメントを求める場合、見込み住宅ローン顧客向けに30秒のパーソナライズされた歓迎メッセージを生成します。この動画では、プロフェッショナルなAIアバターが温かく直接的な挨拶を行い、一貫性のある魅力的な第一印象を確保します。
サンプルプロンプト2
借り手向けに60秒の教育動画が必要です。申請からクロージングまでの住宅ローンプロセスを詳細に分解します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、詳細な動画スクリプト全体をスクリプトからのテキスト-ビデオ変換を通じて魅力的なビジュアルに変換し、明確な住宅ローン教育を提供します。
サンプルプロンプト3
新しい顧客のオンボーディングを強化するために、包括的な90秒の住宅ローン動画を作成します。事前にデザインされたビデオテンプレートとシーンを利用して、この動画は洗練されたブランドの美学を示し、明るく歓迎するトーンで初期のステップと主要なリソースを効果的に説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

住宅ローンオンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AIを使用してプロフェッショナルで魅力的な住宅ローンオンボーディングビデオを簡単に作成し、複雑な金融概念を簡素化し、顧客教育を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
住宅ローンオンボーディング情報をプロフェッショナルなビデオスクリプトに簡単に変換することから始めます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用して、初期コンテンツを簡単に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとして複雑な住宅ローンプロセスを説明する人間的なタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
事前にデザインされたテンプレートとシーンを適用して、ビデオの視覚的な魅力と構造を強化します。ブランドを簡単に統合して、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ナレーションを生成し、エクスポート
ナレーション生成を使用して、明確で高品質なオーディオでビデオを仕上げます。その後、数分で洗練された住宅ローンオンボーディングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

住宅ローンスタッフとクライアントのトレーニングを強化

.

インタラクティブでAIを活用した住宅ローントレーニングビデオで、ローン担当者や住宅購入者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてローン担当者のために住宅ローンオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと強力なクリエイティブエンジンを使用して、ローン担当者が魅力的な住宅ローンオンボーディングビデオを簡単に制作できるようにします。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキスト-ビデオ機能がプロフェッショナルでパーソナライズされたコンテンツを生成し、貴重な時間を節約します。

HeyGenは住宅ローン説明ビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、幅広いビデオテンプレート、カスタマイズ可能なシーン、ブランドコントロールを備えた住宅ローン説明ビデオのための広範なカスタマイズを提供します。会社のロゴや色を組み込むことができ、すべてのAIビデオ説明がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはテキストをプロフェッショナルな住宅ローン教育ビデオに効率的に変換できますか？

はい、HeyGenは高度なテキスト-ビデオ技術を通じて、書かれたコンテンツを動的な住宅ローン教育ビデオに変換することに優れています。AIアバターがメッセージを明確かつ一貫して伝え、最小限の労力でエンドツーエンドのビデオ生成を促進し、大幅な自動化を実現します。

HeyGenはさまざまな住宅ローンのトピックに対する多様な金融説明の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ビデオスクリプトからのテンプレートとシーンの多様な選択肢と強力なナレーション生成を提供することで、多様な金融説明をサポートします。字幕/キャプションを簡単に追加し、ローン見積もりや初めての住宅購入者などのトピックに合わせてコンテンツを適応させ、複雑な情報をアクセスしやすくします。