ローン担当者を対象にした45秒のビデオを作成し、モーゲージ説明ジェネレーターがどのように顧客のエンゲージメントを向上させるかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、画面上のテキストが明確で、フレンドリーなナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンテーションをパーソナライズし、ローン担当者が複雑なモーゲージ情報をわかりやすく伝えることで、より強固な関係を築くのを助けます。

ビデオを生成