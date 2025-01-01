魅力的なブリーフのためのAI朝のニュースビデオメーカー

AIを活用したツールを使用して、プロフェッショナルな朝のニュースビデオを簡単に制作。スクリプトからテキストをビジュアルに変換し、日々の放送を魅力的に。

忙しいプロフェッショナルが日々のヘッドラインをキャッチアップするのに最適な、ダイナミックな45秒の朝のニュースセグメントを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルなAIアバターが簡潔なアップデートを提供し、クリアなボイスオーバー生成と控えめなバックグラウンドミュージックで、ソーシャルメディアでの迅速な消費に適した集中しつつも魅力的なトーンを維持する、シャープでアップビートなビジュアルスタイルを特徴とするべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルニュース消費者の注目を集めるために設計された、重要で緊急な発展を発表する30秒の速報ニュースビデオを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、主要な詳細と即時の字幕/キャプションを備えた大胆で緊急のビジュアルスタイルを利用し、劇的で注目を集めるオーディオランドスケープを通じて、重要な情報が迅速かつ明確に伝えられるようにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、新製品発表を迅速に開始する方法を示す60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ魅力的であるべきで、さまざまなテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込み、励みになるプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とします。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームが迅速でエネルギッシュな会社のマイルストーンを共有するのに最適な、AIニュースジェネレーターを使用した15秒の簡潔な内部コミュニケーションアップデートを生成してください。ビデオは明るく、ブランドに合わせたビジュアルスタイルで、アニメーションテキスト、フレンドリーなAIアバター、ロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックを備え、プラットフォーム全体で簡単に適応できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能であることを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

朝のニュースビデオの作り方

AIを活用したツール、ダイナミックなビジュアル、シームレスなブランディングで、魅力的な朝のニュースビデオを簡単に作成し、視聴者に情報を提供します。

1
Step 1
ニューススクリプトを貼り付ける
まず、ニューススクリプトをエディターに貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからテキストをビデオに変換する技術を使用し、朝のニュースビデオのシーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIアンカーを選ぶ
朝のニュースを伝えるために、多様なAIアバターから選択します。ブランドのスタイルに合わせて外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
グラフィック、バックグラウンドミュージック、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを使用して統合します。ライブラリからのストックメディアを活用してビデオをダイナミックにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
字幕/キャプションを自動生成し、朝のニュースビデオを確認します。その後、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部ニュースチームのトレーニングを強化

AIを活用したビデオを利用して、ニューススタッフに新しい報道技術やプラットフォームの使用法をトレーニングし、学習と記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenのニュースビデオ制作へのアプローチは？

HeyGenは、先進的なAIニュースジェネレーターとしてニュースビデオ制作を革新します。ユーザーがプロフェッショナル品質の放送を迅速に制作できるようにし、さまざまなプラットフォームに最適なニュースビデオメーカーです。

HeyGenはニュースのためのAIを活用したビデオ編集をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをビデオに変換する機能やリアルなAIアバターを提供することで、AIを活用したビデオ編集を簡素化します。これにより、広範なビデオ制作経験がなくても、魅力的なニュースコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenはカスタマイズされたニュースイントロやブランディング要素の作成を支援しますか？

もちろんです！HeyGenはニュースビデオテンプレートと強力なツールを提供し、カスタムイントロメーカーを作成できます。ブランドのロゴや色などのブランディング要素を簡単に統合し、一貫した外観を維持できます。

HeyGenはニュースコンテンツのための複数のフォーマットと音声オプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕やキャプション、先進的なボイスオーバー生成などの機能を備えた多様な出力を可能にします。これにより、ニュースビデオがソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに適した形式でアクセス可能になります。