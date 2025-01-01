新しいコンテンツクリエイター向けに、スクリーン録画と明確な説明のための基本的な「ヒントとコツ」を共有する、魅力的な60秒の「monday comチュートリアルビデオメーカー」向けチュートリアルを作成します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確なテキストオーバーレイ、そしてアップビートなオーディオトーンを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して洗練されたナレーションを実現します。

