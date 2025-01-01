今月の瞬間ビデオメーカー：思い出をキャプチャ
大切な瞬間をプロフェッショナルなボイスオーバー生成で強化された魅力的な月間ビデオマッシュアップに変換します。
家族や親しい友人のために、個人的なマイルストーンや特定の旅を記録した心温まる90秒の「ビデオ日記」を作成し、ノスタルジアと温かさを呼び起こしましょう。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して感情豊かに物語を語り、ソフトでシネマティックなビジュアルスタイルと穏やかなアンビエント音楽の背景を使用して、個人的なつながりを深めましょう。
クリエイティブプロジェクトの進行を始めから終わりまで示す魅力的な45秒の「タイムラプスビデオ」を制作し、同じ趣味を持つ仲間や学生のコミュニティを刺激しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を統合して、簡潔で情報豊富なキャプションを追加し、アーティスティックで集中したビジュアル美学を維持しながら、旅を強調するために高揚感のあるインストゥルメンタルスコアを組み合わせましょう。
プロフェッショナルな同僚や業界の仲間を対象にした、重要な業界トレンドや内部チームの更新を要約する2分間の「月間ビデオマッシュアップ」を作成しましょう。HeyGenの高度なAIアバターを活用して、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルプレゼンテーションで重要な洞察を提供し、明確で権威ある音声スタイルで最大限の情報保持を確保します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはビデオ日記アプリのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、魅力的な「1秒動画」や完全なビデオ日記エントリーを作成する力をユーザーに提供します。この革新的な「ビデオメーカー」は、アプリ内でのコンテンツ制作を効率化します。
HeyGen内でビデオプロジェクトを個別化できますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、独自のロゴや好みの色をビデオプロジェクトに組み込むことができます。また、多様なテンプレートとシーンを利用して、コンテンツをさらにカスタマイズできます。
HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオプロジェクトを作成できますか？
HeyGenは、「月間ビデオマッシュアップ」から「ジャーナルプロジェクト」、「フリースタイルプロジェクト」まで、さまざまなクリエイティブな取り組みをサポートします。私たちのプラットフォームは、思い出に残る「今月の瞬間ビデオメーカー」コンテンツを簡単に組み立てるためのツールを提供します。
HeyGenは効率的なビデオ編集と出力のための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはSmart-Fillのような機能を組み込み、プラットフォーム全体での最適なエクスポートのためのシームレスなアスペクト比のリサイズを提供します。また、ボイスオーバーを生成し、自動的に字幕/キャプションを追加して、「ビデオメーカー」プロジェクトを効率的に強化することができます。