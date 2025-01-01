モジュールベースの教育ビデオ作成のマスター
AIによるナレーションで魅力的な教育ビデオを迅速にデザインし、学習モジュールを効果的に作成します。
技術的な学習者を対象とした「複雑な概念の視覚化」に焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。視覚スタイルはダイナミックで視覚的に豊かであり、アニメーション化された図やデータビジュアライゼーションを組み込み、正確で情報豊富なボイスオーバーで補完されるべきです。HeyGenのテンプレートとシーン、およびメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、複雑なプロセスを明確に示してください。
学生が次の評価前に重要な概念を復習するための60秒の「マイクロラーニングビデオ」を制作してください。このビデオは、完了したモジュールのクイックサマリーとして機能します。ビデオは、重要なポイント間でのクイックカットと画面上のテキストハイライトを伴う陽気な視覚スタイルを採用し、親しみやすく励みになる声を組み合わせるべきです。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して効率的なコンテンツ作成を行ってください。
新しいユーザーが「LMS統合」にオンボーディングするための2分間の「モジュールベースの教育ビデオ」を作成し、プラットフォーム内の学習モジュールをナビゲートする方法を具体的に示してください。視覚スタイルは、明確な画面ウォークスルーをシミュレートし、落ち着いたガイド音声トーンを使用して、ステップバイステップの指示を正確に示すべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して詳細なガイダンスを提供し、さまざまな視聴画面に最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、すべての学習者に明確さを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてモジュールベースの教育ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenのAI駆動のビデオ作成プラットフォームは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、モジュールベースの教育ビデオの制作を簡素化します。ユーザーは教育用テンプレートを活用して、高品質なビデオレッスンを迅速に構築し、教育デザインの効率を向上させることができます。
HeyGenは教育ビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはすべての教育ビデオに正確な字幕とキャプションを自動生成し、多様な学習者のアクセシビリティを大幅に向上させます。この技術的な機能により、コンテンツはコンプライアンスを満たし、理解しやすくなり、オンラインコースの幅広い受講者をサポートします。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）とオンラインコースに統合できますか？
HeyGenは強力なAI駆動のビデオ作成プラットフォームであり、制作された高品質な教育ビデオはさまざまな学習管理システム（LMS）とシームレスに互換性があります。コンテンツを簡単にエクスポートして、既存のオンラインコースに埋め込むかリンクすることで、効果的な配信が可能です。
HeyGenは教育コンテンツのカスタマイズとブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴや企業カラーを教育ビデオに直接組み込むための強力なブランディングコントロールを含む、広範なカスタマイズオプションを提供します。豊富なメディアライブラリ、調整可能なテンプレート、さまざまなシーンを活用して、ブランドアイデンティティを反映したユニークでプロフェッショナルな学習モジュールを作成してください。