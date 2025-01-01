最高のモデルポートフォリオビデオメーカー

ドラッグ＆ドロップエディターを使用して魅力的なオンラインポートフォリオを構築し、素晴らしいエフェクトを追加し、HeyGenのAIアバターを活用しましょう。

ダイナミックなビジュアルとエレガントなサウンドトラックを特徴とする、45秒のモデルポートフォリオビデオを作成し、将来有望な才能を引き立てましょう。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、さまざまなルックとポーズを紹介し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」で自己紹介を行い、簡単に一流のモデルポートフォリオビデオメーカーとして際立ちましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フリーランサーや小規模ビジネス向けに、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと明確で簡潔なオーディオを用いた30秒のプロフェッショナルなポートフォリオビデオをデザインしましょう。HeyGenの「AIアバター」を活用して作品を紹介し、「スクリプトからのテキストビデオ」でシームレスなナレーションを行い、人工知能によって強化されたトップポートフォリオビデオメーカーになりましょう。
サンプルプロンプト2
トレンディでテンポの速い編集とアップビートな音楽を特徴とする、インフルエンサーやコンテンツクリエイター向けの魅力的な60秒のビデオポートフォリオを制作しましょう。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して魅力的なBロールを追加し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保し、ユーザーフレンドリーな編集ツールで独自のビデオポートフォリオを作成しましょう。
サンプルプロンプト3
高品質なビジュアルと微妙なアンビエントサウンドを強調した、写真家やデジタルアーティスト向けの洗練された45秒のオンラインポートフォリオビルダービデオを作成しましょう。HeyGenの柔軟な「テンプレートとシーン」を使用して最高の作品を簡単に配置し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でプラットフォーム全体で完璧なプレゼンテーションを確保し、見事なオンラインポートフォリオを作成しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モデルポートフォリオビデオメーカーの使い方

魅力的なモデルポートフォリオビデオで才能を披露しましょう。プロフェッショナルで素晴らしいビジュアルプレゼンテーションを簡単に作成し、あなたの独自のスタイルとスキルを際立たせます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたさまざまな「無料テンプレート」とシーンから選択し、すぐにビデオポートフォリオの作成を開始しましょう。
2
Step 2
アセットを追加する
最高の写真やビデオをアップロードするか、豊富な「メディアライブラリ」を使用して「ストック写真」やその他のビジュアル要素を組み込みましょう。
3
Step 3
直感的な編集で洗練する
「ユーザーフレンドリーな編集ツール」を使用してモデルポートフォリオビデオを磨き上げましょう。すべてのセグメントがプロフェッショナルに輝くように要素を配置し編集します。
4
Step 4
傑作をエクスポートする
高品質なビデオを最終化し、「エクスポート」します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、「モバイル対応」でどのプラットフォームでも準備が整った状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のあるビジュアルナラティブ

.

あなたの個性を明らかにし、視聴者を引き込み、記憶に残るインスパイアリングな印象を残す強力なビデオストーリーを作成しましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオポートフォリオの作成を支援しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオポートフォリオを簡単に作成できるようにします。多様なテンプレートと使いやすい編集ツールを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを作成し、素晴らしいエフェクトやモーショングラフィックスを組み込んで、効果的に作品を紹介できます。HeyGenは、直感的で影響力のあるオンラインポートフォリオビルダー体験を保証します。

モデルポートフォリオビデオのためにHeyGenが提供するクリエイティブな機能は何ですか？

HeyGenは、モデルポートフォリオビデオに特化した強力なクリエイティブ機能を提供します。さまざまな無料テンプレートから選択し、アニメーション要素を追加し、メディアライブラリを活用してストック写真を使用するか、自分のビジュアルを統合できます。これにより、ブランドを真に表現するユニークで素晴らしいエフェクトを作成できます。

HeyGenのプラットフォームはビデオポートフォリオの構築にユーザーフレンドリーですか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーを念頭に設計されており、優れたオンラインポートフォリオビルダーです。直感的なインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターにより、初心者でもビデオ編集プロセスを簡単に行えます。高度な技術スキルがなくても、洗練されたビデオポートフォリオを簡単に作成できます。

HeyGenのAI機能は私のビデオポートフォリオを向上させることができますか？

はい、HeyGenは強力なAI機能を統合してビデオポートフォリオを向上させます。スクリプトからのテキストビデオやAIアバターを作成して、作品をダイナミックに紹介できます。これにより、高品質で魅力的なコンテンツを高度な編集効率で制作できます。