内部モビリティのためのモビリティパスウェイ動画メーカー

HeyGenの強力なテキストから動画への機能を使用して、従業員の定着率と成長を促進する魅力的なキャリアパス動画の作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&DプロフェッショナルやHRマネージャーを対象とした60秒のダイナミックな動画を制作し、成功したタレントモビリティ動画とタレント開発の取り組みを強調します。この動画は、プロフェッショナルでテンポの速いテンプレートとシーンを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと権威ある声で、社内の成功事例を紹介します。
サンプルプロンプト2
HR部門やL&Dプロフェッショナル向けに、HeyGenがモビリティパスウェイ動画メーカーコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示す30秒の魅力的な動画を開発します。スクリプトをAI動画メーカーに変換する簡単さを示す、モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、テキストから動画への変換を使用したフレンドリーで明確な声のナレーションを行います。
サンプルプロンプト3
社内で新しい役割を探求する従業員向けに、内部モビリティの個別の旅に焦点を当てた50秒の共感的な動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンで読みやすいテキストを使用し、落ち着いた安心感のある声でナレーションを行い、新しい機会の理解を確実にするために明確な字幕を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

モビリティパスウェイ動画メーカーの使い方

AIを活用して魅力的なタレントモビリティとキャリアパス動画を簡単に作成し、従業員に明確で視覚的に豊かなガイダンスを提供します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
まず、キャリアパスのスクリプトをHeyGenに入力または貼り付けます。「テキストから動画への機能」がダイナミックな動画の基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択して動画を構成し、視覚的な魅力を追加します。また、AIアバターを選んでコンテンツを提示することもできます。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
多言語で自然な「ボイスオーバー生成」を行い、モビリティパスウェイをナレーションします。自動生成された字幕で視聴者への明確さを高めます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用してブランドの一貫性を維持し、動画を完成させます。その後、さまざまなアスペクト比で完成した動画をエクスポートし、プラットフォーム間で簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

キャリア成長と開発を促進

従業員が内部モビリティの選択肢を探求し、キャリアの目標を追求することを奨励するインスピレーションを与える動画を作成します。

よくある質問

HeyGenはタレントモビリティ動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、L&DプロフェッショナルやHR部門がAI動画メーカーを使用して魅力的なキャリアパス動画を効率的に作成できるようにします。テキストから動画への機能とAIアバターを活用して、タレント開発と従業員エンゲージメントのための高品質なコンテンツを迅速に制作します。

HeyGenは個別学習パスのためにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを備えています。これにより、個別学習パスに共鳴するユニークでアニメーション化されたコンテンツやインタラクティブなトレーニング動画を作成できます。

HeyGenはグローバルな内部モビリティのための多言語コミュニケーションをサポートできますか？

はい、HeyGenは多言語のボイスオーバーと自動字幕生成を備えた強力なボイスオーバー生成を提供します。これにより、内部モビリティ動画が多様なグローバルワークフォースにとってアクセス可能で影響力のあるものとなり、地域を超えた従業員エンゲージメントを向上させます。

AI生成動画をブランドに一貫させるにはどうすればよいですか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを含んでおり、会社のロゴ、特定の色、カスタムフォントをすべての動画に統合できます。これにより、すべての企業トレーニングとタレント開発動画がプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。