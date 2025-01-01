インパクトのあるモビリティ意識向上ビデオメーカー
スクリプトからのテキストビデオで教育的なコンテンツに変換し、モビリティ意識を簡単に高めましょう。
企業の従業員やステークホルダー向けに、企業のモビリティコンセプトの重要な更新を発表する30秒の内部教育ビデオを制作してください。プロフェッショナルでやや未来的なビジュアルスタイルを使用し、落ち着いた魅力的なナレーションを行い、HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示します。
地域住民やアドボカシーグループを対象にした60秒のコミュニティアウトリーチビデオを開発し、新しい地域モビリティ計画のポジティブな影響を紹介します。ビジュアルスタイルは高揚感があり、コミュニティに焦点を当てたもので、インスピレーションを与えるバックグラウンドトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使って簡単にシーンを構築します。
一般の人々、特に聴覚障害者を含む人々に向けた15秒のモビリティ意識向上の簡潔な更新を生成し、一時的なサービス変更について知らせます。ビデオは直接的で情報豊富な明るいビジュアルスタイルと親しみやすく明確な声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで最大限のアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、コンテンツ制作を効率化します。ユーザーは簡単にテキストをビデオに変換でき、AIアバターと強力なクリエイティブエンジンを活用して、シンプルなスクリプトから魅力的なビデオを制作できます。
HeyGenでどのような専門的なビデオを制作できますか？
HeyGenは、教育ビデオやモビリティ意識向上ビデオメーカーのプロジェクトなど、さまざまなコンテンツの迅速な開発を可能にします。豊富なテンプレートとシーンを活用して、特定のニーズに合わせたエンドツーエンドのビデオ生成を実現できます。
書かれたスクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトから直接テキストビデオを作成する機能に優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオエージェントがリアルなAIアバターでそれを実現します。
AI生成ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはAI生成ビデオのカスタマイズに強力なオプションを提供します。さまざまなAIアバターを選択し、字幕/キャプションを追加し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのプラットフォームでも完璧にフォーマットされたビデオを確保できます。