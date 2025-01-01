強力なモバイルビデオメーカー：外出先で素晴らしいビデオを作成

直感的なモバイル編集ツールとプロフェッショナルな字幕/キャプションで、あなたのアイデアを魅力的なビデオに変えましょう。

テクノロジー愛好家やコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがどのようにして誰でも効率的な「モバイルビデオメーカー」に変身させるかを示す45秒のインストラクションビデオを作成してください。HeyGenの最先端の「AIアバター」機能を活用して、複雑な情報を明確に提示し、プロフェッショナルなナレーションでサポートし、「AIビデオジェネレーター」の能力を強調する洗練されたモダンなビジュアル美学を備えています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャーを対象にした、HeyGenを迅速なコンテンツ作成のための究極の「ビデオ編集アプリ」として紹介する60秒の活気あるマーケティングビデオを制作してください。豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、ダイナミックなビジュアルを迅速に組み立て、アップビートなバックグラウンドミュージックと迅速で魅力的なトランジションを伴い、プロフェッショナルで目を引く出力を実現し、「トレンドテンプレート」を必要とするプラットフォームに最適です。
サンプルプロンプト2
教育者やeラーニングコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの統合された「AIツール」がコンテンツ制作をどのように簡素化するかを示す90秒の教育用説明ビデオを開発してください。自動「字幕/キャプション」を強調し、落ち着いた権威あるナレーションとクリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを使用し、教育の文脈での「テキストから音声」機能の力を示します。
サンプルプロンプト3
YouTubeクリエイター志望者や趣味の人々に向けて、HeyGenを直感的な「ビデオメーカー」として位置づけ、創造的な可能性を解き放つ30秒のインスパイアリングなシネマティックティーザーを作成してください。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から直接ソースされた高品質のダイナミックビジュアルと強力な「ナレーション生成」を組み合わせ、驚きと可能性の感覚を呼び起こし、事前の「ストック映像」専門知識がなくてもプロフェッショナルに制作されたように感じるインパクトのある物語を作り出します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モバイルビデオメーカーの使い方

モバイルデバイスから直接、素晴らしいビデオを簡単に作成・編集し、未加工の映像を数ステップで洗練された共有可能なコンテンツに変換します。

1
Step 1
メディアまたはテンプレートを選択
デバイスまたはアプリのライブラリから写真、ビデオ、またはトレンドのテンプレートを選択し、ビデオプロジェクトの基礎を形成します。
2
Step 2
クリエイティブツールでカスタマイズ
トリミング、テキストの追加、多様なトランジション効果の適用などの強力な編集機能を使用して、映像を洗練し、ストーリーテリングを向上させます。
3
Step 3
AIとオーディオで強化
オートリムーブバックグラウンドなどのスマートAIツールを利用するか、バックグラウンドミュージックを追加してビデオの音響を完成させます。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有
完成したビデオを高解像度、例えば4Kビデオでレンダリングし、ソーシャルメディアプラットフォームに直接共有するか、デバイスに保存します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオで観客をインスパイアし、元気づける

AIを活用してインスパイアリングで元気づけるモチベーショナルビデオを作成し、モバイルクリエイターが強力なメッセージを共有し、視聴者とつながることを可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトをAIアバターと合成音声を使用した魅力的なビデオに変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenのテキストから音声への機能が、視覚的に魅力的なコンテンツを簡単に作成します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのような高度な編集機能を提供しますか？

HeyGenは、正確なコントロールのためのマルチレイヤータイムラインとキーフレーム編集を含む強力なビデオ編集機能を提供します。AIツールのオートリムーブバックグラウンドなどを利用して、ビジュアルを洗練し、複雑なソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルレベルの機能を実現します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは4Kビデオ出力をサポートしており、あなたの作品が最高の視覚的忠実度を持つことを保証します。人気のあるソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように、ビデオのサイズを簡単に変更し、アスペクト比を調整し、各プラットフォームに最適な品質を維持します。

HeyGenのテンプレートとAI機能は、非デザイナーのコンテンツ作成をどのように加速しますか？

HeyGenは、トレンドのテンプレートが豊富に揃ったライブラリを提供し、非デザイナーでもビデオ作成を簡単かつ効率的に行えるようにします。AI駆動のツールであるオートキャプションは自動的に字幕を生成し、編集プロセスを大幅に簡素化し、迅速に洗練されたビデオを制作するのに役立ちます。