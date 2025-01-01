テクノロジー愛好家やコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがどのようにして誰でも効率的な「モバイルビデオメーカー」に変身させるかを示す45秒のインストラクションビデオを作成してください。HeyGenの最先端の「AIアバター」機能を活用して、複雑な情報を明確に提示し、プロフェッショナルなナレーションでサポートし、「AIビデオジェネレーター」の能力を強調する洗練されたモダンなビジュアル美学を備えています。

ビデオを生成