モバイルサポートビデオジェネレーター：外出先で作成
プロフェッショナルなビデオを直接スマートフォンから生成。AIアバターを活用して、スクリプトを簡単に実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者とITマネージャーを対象にした1.5分間の説明ビデオを作成し、AIビデオジェネレーターのシームレスなAPI統合による自動コンテンツ作成を紹介してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーション化された図やコードスニペットの画面録画を取り入れ、知識豊富で自信に満ちた声でナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がワークフローをどのように効率化するかを強調してください。
技術ライターとプロダクトマネージャー向けに、静的なドキュメントを動的なビジュアルエイドに変換するための画像からビデオへのジェネレーターの効率的な使用方法を示す1分間のクイックスタートガイドを作成してください。ビデオは、クリーンでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを持ち、微妙なアニメーションと励ましのあるフレンドリーな音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速な開発を行います。統合されたメディアライブラリ/ストックサポートの影響を示してください。
マーケティングチームとプロダクトオーナーを対象にした45秒間の説得力のあるビデオを作成し、緊急の技術更新をマルチプラットフォームで配信するためのAIアバターの戦略的利点を強調してください。ビジュアル的には、さまざまなデバイス画面で異なるAIアバターがコミュニケーションを行うダイナミックで魅力的なアプローチを選び、インスパイアリングでプロフェッショナルなサウンドトラックをバックにします。アスペクト比のリサイズとエクスポートがプラットフォーム全体での最適な視聴をどのように保証するかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを提供します。これにより、従来のビデオ編集の専門知識を必要とせずに効率的な自動コンテンツ作成が可能になります。
HeyGenは既存のシステムと統合したり、カスタムブランディングをサポートしたりできますか？
はい、HeyGenは強力なAPI統合を提供し、現在のワークフローにシームレスに組み込むことができ、自動コンテンツ作成とマルチプラットフォーム配信を促進します。また、カスタムロゴやカラースキームを含む包括的なブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenにはどのようなAIアバターとボイスオーバーオプションがありますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供し、複数の言語でのボイスオーバー生成をサポートしています。この強力な組み合わせにより、ユーザーはグローバルなリーチとパーソナライズされたスポークスパーソンを持つ魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは人気のあるソーシャルメディアビデオや短編ビデオフォーマットに最適化されたビデオコンテンツを作成するように設計されています。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、作成物が多様なプラットフォームとオーディエンスに完璧に適応します。