あなたの頼れるモバイルアプリチュートリアルビデオジェネレーター

自然なAIボイスオーバーでアプリの機能を明確かつ簡潔に説明し、チュートリアルをプロフェッショナルでアクセスしやすいものにします。

アプリ開発者や技術愛好家を対象にした45秒のダイナミックなチュートリアルビデオを作成し、新しいモバイルアプリ機能の使い方を示します。HeyGenのAIアバターを活用し、クリーンでモダンなUIビジュアルスタイルとエネルギッシュで情報豊富なAIボイスオーバーでユーザーをガイドします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者を対象にした30秒の簡潔なAIチュートリアルビデオを開発し、AIチュートリアルビデオジェネレーターを使ったクイックなハウツーガイドの簡単さを紹介します。HeyGenの多様なビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ダイナミックなトランジションとプロフェッショナルなビジュアルスタイルを備えたビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、AIビデオジェネレーターを使用して複雑なトピックをシンプルに説明する60秒の情報豊富なビデオを制作します。洗練されたアクセスしやすいビジュアルとオーディオスタイルを活用し、鮮明なビジュアルと自動生成された字幕/キャプションをHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートで強化します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやプロダクトマネージャーに最適な20秒の製品説明ビデオを作成し、新製品やサービスの重要な利点を強調します。視覚的に駆動された簡潔なスタイルで、無駄のないオーディオを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して迅速に作成されます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モバイルアプリチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

アプリの機能を魅力的なステップバイステップのビデオガイドに変換し、視聴者を引き付け、ユーザーの理解を深めます。

1
Step 1
スクリプトを作成
明確な「テキストプロンプト」を使用してチュートリアルコンテンツをアウトライン化するか、完全なスクリプトをアップロードして始めます。これがAI生成ビデオの基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルを選択
チュートリアル用に特化したさまざまな「ビデオテンプレート」から選択するか、ストックメディアとAIアバターを使用してシーンをカスタマイズし、アプリの機能を視覚的に表現します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
自然な「AIボイスオーバー」を複数の言語で追加してチュートリアルを強化します。自動的に字幕やキャプションを追加し、すべての視聴者に指示がアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
強力な「編集ツール」を使用してビデオを洗練し、ロゴや色などのブランディング要素を調整し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックなアプリ機能デモを作成

短くてインパクトのあるチュートリアルビデオやハイライトを迅速に制作し、主要なアプリ機能をより広い視聴者に紹介します。

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なAIチュートリアルビデオを簡単に作成できるようにします。テキストプロンプトを入力し、さまざまなビデオテンプレートから選択し、プロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成して、複雑なステップを簡単に説明します。

HeyGenでどのような種類のチュートリアルビデオを作成できますか？

HeyGenは多用途なチュートリアルビデオメーカーで、ダイナミックなモバイルアプリチュートリアルビデオ、製品デモンストレーション、あらゆるトピックのステップバイステップの指示を作成するのに最適です。強力な編集ツールと自動字幕により、コンテンツが明確でアクセスしやすくなります。

HeyGenはチュートリアルビデオを強化するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenはチュートリアルビデオを強化するための機能を提供しています。高品質なAIビジュアル、リアルなAIボイスオーバー、プロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリを含みます。さまざまなプラットフォームでのソーシャルメディア共有のためにビデオを簡単に最適化できます。

HeyGenはチュートリアル用の使いやすいAIビデオジェネレーターですか？

HeyGenは、チュートリアルを作成するための非常に使いやすいAIビデオジェネレーターとして際立っています。テキストプロンプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと事前にデザインされたビデオテンプレートを特徴とし、制作プロセス全体を効率化します。