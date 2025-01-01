AIを活用した魅力的なモバイルアプリチュートリアルビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルなアプリウォークスルーデモビデオを迅速に制作し、ユーザーオンボーディングを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AndroidおよびiOSユーザーが一般的な同期の問題に直面している場合を対象にした1分15秒のモバイルアプリチュートリアルビデオをデザインしてください。落ち着いた安心感のあるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのナレーション生成を活用してトラブルシューティングの手順を明確に説明し、すべての視聴者の理解を助けるために正確な字幕/キャプションを追加してください。
サンプルプロンプト2
新しいユーザーが初期設定と主要機能をスムーズにオンボーディングできるように案内する、包括的な2分間の製品デモビデオを制作してください。最新のコラボレーション機能の利用方法を紹介し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、直感的なアニメーションとプロフェッショナルなストック映像で複雑なステップを説明してください。
サンプルプロンプト3
技術に精通したユーザーや開発者を対象に、人気のあるサードパーティサービスとモバイルアプリを統合することに焦点を当てた1分30秒の初心者向けチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは直接的で情報豊かであるべきで、明確な画面上のデモンストレーションを行い、HeyGenのAIアバターによって一貫したブランドプレゼンスを維持し、さまざまなプラットフォーム向けに簡単にアスペクト比を調整してエクスポートできるようにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

モバイルアプリチュートリアルビデオの仕組み

ユーザーをオンボーディングし、機能を紹介するための魅力的で情報豊かなモバイルアプリチュートリアルビデオを簡単に制作し、明確でプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アプリの機能を詳細に説明する魅力的なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたコンテンツを動的なシーンに変換し、初心者向けチュートリアルの基本設計図を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
動的なビジュアルで視聴者を引き付けます。さまざまなAIアバターから選択して視聴者をアプリに案内し、アプリデモビデオにアニメーションのタッチを加えます。
3
Step 3
説明を追加
正確なナレーションで各ステップを明確にします。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して明確な指示を提供し、アプリウォークスルーデモビデオが簡単に理解できるようにします。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポート
完成したモバイルアプリチュートリアルビデオをシームレスに配信する準備をします。HeyGenのアスペクト比の調整とエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化し、効果的なビデオマーケティングとユーザーオンボーディングの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アプリデモクリップを迅速に生成

効果的なソーシャルメディアマーケティングやアプリ機能のクイックプレビューのために、魅力的な短編アプリデモビデオやクリップを数分で生成します。

よくある質問

HeyGenは「AndroidおよびiOS」ユーザー向けの「モバイルアプリチュートリアルビデオ」をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターと正確な「ナレーション生成」を使用して、テキストをビデオに変換することで「AndroidおよびiOS」ユーザー向けの「モバイルアプリチュートリアルビデオ」を簡素化します。また、画面録画を利用し、さまざまな「モバイルアプリケーション」プラットフォームで「UI/UXデザイン」を完璧に紹介するためにアスペクト比をカスタマイズできます。これにより、複雑な技術的説明が明確になります。

HeyGenはカスタム「アニメーション」とブランド要素を使用して動的な「アプリデモビデオ」を制作できますか？

はい、HeyGenはコンテンツに「アニメーションビデオ」要素を統合し、カスタムロゴや色などの「ブランドコントロール」を適用することで、動的な「アプリデモビデオ」を制作できます。これにより、「アプリマーケティング」資料が視覚的に魅力的で、一貫してブランドアイデンティティを反映します。

HeyGenは魅力的な「アプリウォークスルーデモビデオ」を通じて「ユーザーオンボーディング」を強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、魅力的な「アプリウォークスルーデモビデオ」を通じて「ユーザーオンボーディング」を強化するための強力な機能を提供します。「初心者向けチュートリアル」を同期されたナレーションと明確な「字幕/キャプション」で迅速に生成し、ユーザーが「カスタマージャーニー」をスムーズに進むように案内します。

HeyGenは効果的な「製品デモビデオ」のための魅力的な「ビデオスクリプト」と「ナレーション」を生成できますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能を使用して、効果的な「製品デモビデオ」のための魅力的な「ビデオスクリプト」と高品質な「ナレーション」を完全にサポートします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIが自然な音声のナレーションを生成し、時間を節約し、「ビデオマーケティング」活動のためのプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。