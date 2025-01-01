モバイルアプリトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なチュートリアルを迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、複雑なアプリ機能をユーザーに簡単に説明する素晴らしい説明ビデオとトレーニングコンテンツを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員やリフレッシュが必要な人を対象に、複雑な技術プロセスに関する包括的な社員トレーニングのための2分間のビデオを開発してください。このビデオは、ワークフローを示すプロフェッショナルなAIアバターを特徴とし、詳細なボイスオーバー生成と字幕/キャプションを組み合わせて理解を深め、効果的なビデオドキュメントとして機能します。
既存のソフトウェアユーザー向けに、最近のアップデートで導入された新機能を素早くハイライトする45秒の説明ビデオを制作してください。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、シャープなカットと鮮やかなテキストオーバーレイを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、魅力的なテンプレートとシーンを利用して効率的に物語を構築します。
AIビデオジェネレーターの新しいモジュールの革新的な機能を紹介するための30秒のマーケティングビデオをデザインしてください。潜在的なビジネスクライアントをターゲットにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストックメディアを取り入れ、説得力のあるボイスオーバー生成によって駆動され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてモバイルアプリトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストプロンプトを魅力的なモバイルアプリトレーニングビデオに変換し、強力なビデオ編集ツールとAIボイスオーバーを提供します。プロフェッショナルなテンプレートを活用して、効果的に教育する高品質なコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenはグローバルチーム向けの多言語ビデオドキュメントをサポートできますか？
はい、HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、多様なAIアバターとAIボイスオーバーを使用してグローバルなオーディエンス向けにビデオドキュメントを生成できます。これにより、コンテンツが世界中でアクセス可能で影響力のあるものになります。
HeyGenを使用してビデオドキュメントを作成するための技術要件は何ですか？
HeyGenは便利なウェブベースのツールであり、ビデオドキュメントを作成するためにソフトウェアのインストールは不要です。ブラウザから簡単にコンテンツをキャプチャし強化できる統合AIスクリーンレコーダーも使用できます。
HeyGenはトレーニングビデオでAIアバターとブランディングのカスタマイズを提供しますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、トレーニングビデオにロゴやカラーを統合するブランディングコントロールを提供します。高度なビデオ編集ツールにより、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。