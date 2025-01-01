モバイルアプリオンボーディングメーカー: 魅力的なユーザージャーニーを構築
HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を活用し、動的な説明でユーザーをガイドしながら、シームレスなオンボーディング体験を簡単にデザイン。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーやスタートアップ向けに、クリーンでモダン、ミニマリストなビジュアル美学とスムーズなUIトランジションを特徴とする45秒の魅力的な動画を作成し、HeyGenで生成されたAIアバターによる落ち着いた情報豊かなナレーションで、最初から優れたユーザー体験を強調し、オンボーディングUIを新たな高みへと引き上げましょう。
マーケティングチームやビジネスオーナー向けに設計された60秒のダイナミックな動画で、複雑なプロセスを簡素化されたオンボーディングプロセスに変換し、複数の画面にわたる魅力的なアプリのオンボーディングフローをダイナミックに紹介するプロフェッショナルなビジュアルスタイルを提示し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成されたエネルギッシュでモチベーショナルなナレーションを活用し、多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てます。
フリーランスデザイナーや小規模エージェンシーを対象にした30秒の動画で、カスタマイズ可能なデザイン要素を強調し、鮮明で魅力的なナレーションを特徴とする大胆でクリエイティブなビジュアルスタイルを紹介し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから高品質のビジュアルを簡単に統合して、全体的なビジュアルUIを向上させましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてモバイルアプリのオンボーディングの視覚的魅力を高めることができますか？
HeyGenはAIアバター、動的なテキスト動画、豊富なメディアライブラリを使用して、魅力的なオンボーディング画面をデザインし、アプリの初期ユーザー体験を強化する強力なビジュアルUIを提供します。
HeyGenが効果的なモバイルアプリオンボーディングメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なテンプレート、テキスト動画生成、ブランディングコントロールを通じて、魅力的なモバイルアプリのオンボーディングフローを簡素化し、ウェルカム画面からプロフェッショナルで一貫したユーザー体験を保証します。
HeyGenは広範なデザインスキルがなくても魅力的なオンボーディングUI要素を作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは魅力的なオンボーディングUI要素の作成を簡素化します。すぐに使えるテンプレート、AIアバター、カスタムイラストの追加機能を使用して、深いモバイルアプリデザインの専門知識がなくても、視覚的に魅力的なウェルカム画面や進捗インジケーターを簡単に作成できます。
HeyGenはアプリのオンボーディングフローの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはアプリのオンボーディングフロー作成プロセス全体を簡素化します。スクリプトからプロフェッショナルなオンボーディング動画を迅速に生成し、ボイスオーバーを追加し、事前に構築されたシーンを利用し、ブランディングを管理することで、簡素化されたオンボーディングプロセスを構築するために必要な時間と労力を大幅に削減します。