モバイルアプリインストール広告動画：成長を最大化
HeyGenのAIアバターを活用して、目立ち、ユーザーを引き付ける高コンバージョンのアプリインストール広告を作成し、ダイナミックなビジュアルとユーザーエンゲージメントを向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや独立系開発者をターゲットにした45秒の「アプリプロモーション」動画を作成し、アプリが彼らが直面する共通の問題をどのように解決し、「ユーザーエンゲージメント」を向上させるかを示します。ビジュアルスタイルは、親しみやすいライブアクションのストック映像とフレンドリーなオンスクリーングラフィックを組み合わせ、親しみやすいナレーションと楽観的なバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのAIアバターを利用して、実際の俳優を必要とせずに問題と解決策を人間らしく魅力的に提示します。
マーケティングエージェンシー向けに、1分30秒の「広告クリエイティブ」動画を開発し、さまざまなキャンペーンで高品質な「モーショングラフィックス」を制作するアプリの効率性と多様性を示します。動画はプロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、スプリットスクリーン比較やデータビジュアライゼーションを伴い、明確で権威あるナレーションと洗練されたインストゥルメンタル音楽を添えます。HeyGenのナレーション生成機能を実装して、複数の動画バージョンで一貫した高品質のナレーションを制作します。
成長マネージャーがコンバージョン率を最適化するための30秒の「Facebookアプリインストール広告」動画を制作します。この動画は、アプリの主要機能の迅速なカット、利点を強調する太字のテキストオーバーレイ、インストールを促す明確で即時の「コールトゥアクション」を特徴とする必要があります。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで注目を集めるもので、鮮やかな色彩とインパクトのあるサウンドデザインを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでも最大限のリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはモバイルアプリインストール広告動画制作をどのように強化しますか？
HeyGenは、高品質なモバイルアプリインストール広告動画クリエイティブを効率的に作成する力を提供します。AIアバターとテキストから動画への技術を利用して、注目を集め、アプリインストールを促進する魅力的な短編動画を迅速に制作できます。これにより、アプリ広告の取り組みが効率化されます。
HeyGenはアプリ広告にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、アプリ広告クリエイティブのための強力な技術機能を提供します。AIアバターがプロフェッショナルにメッセージを伝え、スクリプトからカスタム広告クリエイティブを生成し、ダイナミックなモーショングラフィックスを追加し、アプリのUI/UXアニメーションを示す豊富なメディアライブラリを利用できます。
HeyGenはさまざまなアプリストアやソーシャルプラットフォーム向けに魅力的な広告クリエイティブを生成できますか？
はい、HeyGenはFacebookアプリインストール広告、TikTok広告、Instagramリールなどの多様なプラットフォームに適した非常に魅力的なビジュアルを作成できます。さまざまなアスペクト比で広告クリエイティブを簡単に適応させ、App StoreプレビューやGoogle Playプレビューを生成して、すべてのチャネルでユーザー獲得を最大化できます。
HeyGenはアプリプロモーションのための短編動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的な短編動画を作成するための直感的なツールを提供することで、アプリプロモーションを簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートとナレーション生成を使用して、明確なストーリーを伝え、強力なコールトゥアクション要素を組み込み、モバイルアプリのユーザーエンゲージメントを向上させる効果的な説明動画を制作できます。