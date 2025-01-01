高コンバージョンキャンペーンのためのモバイルアプリ広告動画メーカー
直感的なプラットフォームでアプリマーケティングを変革し、強力な「スクリプトからのテキストを動画に変換」機能を活用して魅力的な広告を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーとマーケターを対象にした、1分間のダイナミックなマーケティング動画を制作してください。AIビデオ広告メーカーの効率性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で権威あるもので、洗練されたAIビデオ編集機能と、さまざまなプラットフォーム向けのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを素早く示し、事前に構築されたビデオテンプレートの価値を強調します。
D2Cブランドとグローバルビジネス向けの30秒のインパクトのあるプロモーション動画を開発してください。50以上の言語でコンテンツをローカライズする能力に焦点を当てます。ビデオはクリーンでグローバルなテーマのビジュアルスタイルを持ち、さまざまな言語を話す多様なAIアバターを紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して国際的なオーディエンスに効果的にリーチします。
新製品を発売するコンテンツクリエイターと中小企業向けの90秒の洞察に満ちたチュートリアルスタイルの動画をデザインしてください。シンプルな製品リンクを高品質なオンライン動画広告に変える方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して動画広告を作成する簡単さを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてモバイルアプリ広告動画メーカーのためのAIビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ編集機能を通じてモバイルアプリの動画広告作成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバターとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、テキストプロンプトを魅力的なビジュアルに変換し、効果的な動画広告を効率的に制作できます。
HeyGenはAIアバターとボイスクローンを使って動画をカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高度なボイスクローンを利用して、動画を広範にカスタマイズする力をユーザーに提供します。これにより、マーケティング動画メーカーのプロジェクトで個別のコミュニケーションとストーリーテリングを強化できます。
HeyGenはどのようにして動画広告を作成するための使いやすいインターフェースを提供しますか？
HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターとユーザーフレンドリーなデザインは、使いやすいインターフェースを提供し、非デザイナーやビジネスオーナーがプロフェッショナルな動画広告を作成するのを可能にします。AIビデオジェネレーターは複雑な編集作業を簡素化し、コンテンツ作成を加速します。
HeyGenは複数の言語で動画広告をローカライズするのをサポートしますか？
はい、HeyGenは動画広告の強力なローカライズを可能にし、50以上の言語をサポートする高度なAIボイスクローンと字幕を提供します。この機能は、ビジネスがグローバルなオーディエンスと効果的に接続し、リーチを拡大するのに役立ちます。