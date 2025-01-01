モバイル広告動画メーカー: 魅力的な動画広告を迅速に作成

AIを使用してコンテンツを簡単に生成し、次の動画広告のためにドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリを活用しましょう。

新しいアプリを立ち上げる中小企業のオーナー向けに、即座に注目を集める30秒のモバイル広告動画を作成します。この動画は、製品の特徴を活かしたエネルギッシュなトランジションを持つ、テンポの速い鮮やかなビジュアルスタイルが必要です。音声は、HeyGenの音声生成を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを組み込み、新しいアプリの主な利点を強調し、魅力的な動画広告を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIビデオ広告メーカーを使用して広告作成プロセスを効率化したいマーケティングマネージャーは、45秒の説明動画から恩恵を受けることができます。洗練されたアニメーションとスムーズなトランジションを特徴とするクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学が、HeyGenのビデオテンプレートをどのように簡単に利用できるかを説明する権威あるAIアバターによって完璧に補完されます。
サンプルプロンプト2
オンラインプレゼンスのための効果的なマーケティングビデオメーカーを求める起業家向けに、60秒の感動的なブランドストーリーを作成します。このビデオは、温かく本物のビジュアルスタイルを採用し、多様なシーン、無料画像、グラフィックで物語を豊かにし、個人的な成長と達成感を呼び起こします。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して直接生成された心のこもったナレーションと高揚感のある音楽がそれを支えます。
サンプルプロンプト3
Eコマースの販売者は、迅速なビデオテンプレートを活用して、15秒のプロモーションクリップでフラッシュセールを効果的に発表できます。このビデオは、即座にインパクトを与える明るく遊び心のあるビジュアルスタイルと迅速なカット、太字のテキストオーバーレイが必要です。キャッチーなジングルと緊急の効果音が緊急性を高めます。HeyGenの動的な字幕/キャプションが主要なオファーを強調し、この短い動画広告で期間限定の取引を見逃すことができないようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モバイル広告動画メーカーの使い方

直感的なAIビデオ広告メーカーで、魅力的で高品質なモバイル動画広告を簡単に作成しましょう。ソーシャルメディア向けのインパクトのある短編動画を作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリから選択して、モバイル広告プロジェクトを開始します。これがクリエイティブな基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、自分の映像、画像、グラフィックを追加します。AIアバターなどの動的な要素を統合して、メッセージをパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的な音声を生成
高品質の音声を使用してモバイル広告を強化します。テキストからビデオへの機能を使用して、広告コピーを迅速にプロフェッショナルな音声に変換し、明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
モバイル広告が完璧になったら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質フォーマットでエクスポートします。すべてのプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比のリサイズを活用します。

使用例

AI顧客の声で成功を促進

顧客の成功事例を動的なAI生成動画広告に変換し、信頼を築き、新しいクライアントを効果的に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてモバイル広告動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なモバイル広告動画を迅速に制作する力をユーザーに提供します。直感的なオンラインビデオエディターを使用して、AIでコンテンツを生成し、魅力的な動画広告のクリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenが効果的なAIビデオ広告メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバター、シームレスなテキスト読み上げ機能、強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供することで、AIビデオ広告メーカーとして際立っています。これにより、ビジネスオーナーはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な短編動画を作成できます。

HeyGenは多様なマーケティング動画コンテンツの作成ツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、無料の映像、画像、グラフィックを追加できる豊富なビデオテンプレートとメディアライブラリを提供しています。ユーザーはすべての要素をカスタマイズして、マーケティングビデオメーカーの取り組みがユニークでプロフェッショナルなコンテンツになるようにします。

HeyGenはどのようにして動画広告の高品質な出力を保証しますか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースで高品質のエクスポートをサポートし、動画広告が洗練されプロフェッショナルに見えるように設計されています。プラットフォームは、リアルなアバターと音声を保証する強力なAIを統合し、最高の制作価値を提供します。