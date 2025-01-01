新しいアプリを立ち上げる中小企業のオーナー向けに、即座に注目を集める30秒のモバイル広告動画を作成します。この動画は、製品の特徴を活かしたエネルギッシュなトランジションを持つ、テンポの速い鮮やかなビジュアルスタイルが必要です。音声は、HeyGenの音声生成を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを組み込み、新しいアプリの主な利点を強調し、魅力的な動画広告を作成します。

