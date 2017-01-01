モバイル広告ビデオジェネレーター：高インパクト広告を迅速に作成

AIビデオ広告ジェネレーターでマーケティングを変革。リアルなAIアバターを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画を迅速に作成し、エンゲージメントを高めます。

新しいフィットネスアプリを紹介する30秒のモバイル広告を想像してください。この短いビデオは、活動的な若者を対象にしており、クイックカット、エネルギッシュなバックグラウンドミュージック、大胆なオンスクリーンテキストを使用して、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、どのように魅力的な広告を簡単に作成できるかを示しています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマース起業家をターゲットにした45秒のプロフェッショナルなビデオ広告を開発してください。このビデオでは、親しみやすく明瞭な「AIアバター」が新製品の利点を説明し、クリアで魅力的な「ボイスオーバー生成」を提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、ソフトで心地よい音楽が流れます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした15秒のトレンディな短編動画をソーシャルメディア向けに作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルで、キャッチーなジングルとダイナミックなテキストが特徴です。強力な「コール・トゥ・アクション」を強調し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を使用して、アイデアをすばやく共有可能なコンテンツに変換するスピードを強調します。
サンプルプロンプト3
広告代理店向けに60秒の魅力的なマーケティングビデオを制作し、ユーザー生成コンテンツを洗練されたキャンペーンに変換します。ビジュアルスタイルは、オーセンティックな生の映像と微妙なプロフェッショナルな「アニメーション」を組み合わせ、インスパイアリングなオーケストラサウンドトラックを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がシンプルなUGC広告を高品質なプロダクションに引き上げる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

モバイル広告ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルで高インパクトなモバイルビデオ広告を簡単に生成し、ソーシャルメディアキャンペーンでオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenの「テンプレートとシーン」ライブラリにあるさまざまな事前デザインされた**ビデオ広告テンプレート**から選択して、モバイル広告の作成を開始します。これにより、ワークフローが効率化され、プロフェッショナルなスタート地点が確保されます。
2
Step 2
AIアバターを追加
リアルな**AIアバター**を広告に組み込んでメッセージを生き生きとさせます。HeyGenの高度な**AIアバター**機能を活用して、コンテンツをナレーションし、視聴者を引き付けるのに最適なプレゼンターを選択します。
3
Step 3
ブランディングを適用
HeyGenの**ブランディングコントロール**を利用して、ブランドアイデンティティをシームレスに統合します。ロゴ、カスタムカラー、フォントを簡単に適用し、モバイル広告がビジュアルガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
広告をエクスポート
作成を最終化し、HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を活用します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやモバイル視聴に最適化された高品質の**短編動画**を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動の顧客推薦広告

顧客の成功事例を魅力的なビデオ広告に変換し、AIを活用して信頼を構築し、コンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてモバイル広告ビデオキャンペーンを強化できますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとAIアクターを使用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、効果的なキャンペーンを実現します。このAIビデオ広告ジェネレーターは生産を効率化し、ソーシャルメディアでブランドを際立たせます。

HeyGenはユニークなビデオ広告のためのクリエイティブツールを提供していますか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオ広告メーカーを提供しており、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してビデオ広告テンプレートをカスタマイズし、アニメーションを追加し、音楽を統合できます。このプラットフォームはユニークな短編動画の作成を簡単にします。

HeyGenで魅力的なUGC広告を生成できますか？

もちろんです。HeyGenはソーシャルメディアで共感を呼ぶ本物のUGC広告を生成するのに最適で、明確なコール・トゥ・アクション要素を備えています。注目を集め、エンゲージメントを促進する短編動画を迅速に制作できます。

多様なクリエイティブニーズに対してHeyGenが効果的なAIビデオ広告ジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはテキストをビデオに簡単に変換し、一貫した外観のための広範なブランディングコントロールを提供することで、効果的なAIビデオ広告ジェネレーターとして機能します。スケーラブルでプロフェッショナルなビデオ広告を目指すマーケティング代理店や企業にとって理想的なAIツールです。