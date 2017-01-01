モバイル広告ビデオジェネレーター：高インパクト広告を迅速に作成
AIビデオ広告ジェネレーターでマーケティングを変革。リアルなAIアバターを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編動画を迅速に作成し、エンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマース起業家をターゲットにした45秒のプロフェッショナルなビデオ広告を開発してください。このビデオでは、親しみやすく明瞭な「AIアバター」が新製品の利点を説明し、クリアで魅力的な「ボイスオーバー生成」を提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、ソフトで心地よい音楽が流れます。
小規模ビジネスオーナーを対象にした15秒のトレンディな短編動画をソーシャルメディア向けに作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルで、キャッチーなジングルとダイナミックなテキストが特徴です。強力な「コール・トゥ・アクション」を強調し、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を使用して、アイデアをすばやく共有可能なコンテンツに変換するスピードを強調します。
広告代理店向けに60秒の魅力的なマーケティングビデオを制作し、ユーザー生成コンテンツを洗練されたキャンペーンに変換します。ビジュアルスタイルは、オーセンティックな生の映像と微妙なプロフェッショナルな「アニメーション」を組み合わせ、インスパイアリングなオーケストラサウンドトラックを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がシンプルなUGC広告を高品質なプロダクションに引き上げる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてモバイル広告ビデオキャンペーンを強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとAIアクターを使用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、効果的なキャンペーンを実現します。このAIビデオ広告ジェネレーターは生産を効率化し、ソーシャルメディアでブランドを際立たせます。
HeyGenはユニークなビデオ広告のためのクリエイティブツールを提供していますか？
はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオ広告メーカーを提供しており、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してビデオ広告テンプレートをカスタマイズし、アニメーションを追加し、音楽を統合できます。このプラットフォームはユニークな短編動画の作成を簡単にします。
HeyGenで魅力的なUGC広告を生成できますか？
もちろんです。HeyGenはソーシャルメディアで共感を呼ぶ本物のUGC広告を生成するのに最適で、明確なコール・トゥ・アクション要素を備えています。注目を集め、エンゲージメントを促進する短編動画を迅速に制作できます。
多様なクリエイティブニーズに対してHeyGenが効果的なAIビデオ広告ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはテキストをビデオに簡単に変換し、一貫した外観のための広範なブランディングコントロールを提供することで、効果的なAIビデオ広告ジェネレーターとして機能します。スケーラブルでプロフェッショナルなビデオ広告を目指すマーケティング代理店や企業にとって理想的なAIツールです。