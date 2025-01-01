魅力的なオンラインコースのための教育用ビデオメーカー

リアルなAIアバターを使って、プロフェッショナルなオンラインコースと魅力的なコンテンツを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコース制作者向けに設計された45秒のプロフェッショナルな説明動画を想像してみてください。新しいソフトウェア機能をスリークでミニマリストな美学と正確な字幕で示し、学生の関心と理解を高めます。
サンプルプロンプト2
学生を引きつけるために、30秒のビデオで「知っていましたか？」という事実を紹介し、ダイナミックなビジュアル、アップビートな背景音楽、魅力的なAIアバターを使用して、ビデオ作成のスピードとキャラクターのインタラクションを向上させましょう。
サンプルプロンプト3
この90秒のビデオは、企業研修参加者にサイバーセキュリティのベストプラクティスを教育し、クリーンで企業向けのビジュアルスタイルとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、効果的な学習のために自信に満ちたプロフェッショナルな音声トーンを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ML教育用ビデオメーカーの仕組み

専門知識不要で、AIを活用したツールで魅力的な教育用ビデオを簡単に作成し、オンラインコースや企業研修、学生の関心を高めましょう。

1
Step 1
コンテンツを作成
スクリプトを作成するか、教育用ビデオのためのプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択して始めましょう。「スクリプトからビデオへの変換」機能を活用して、アイデアを迅速にビジュアルストーリーに変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選ぶか、直感的なキャラクタービルダーでカスタムキャラクターを作成して、レッスンに命を吹き込みましょう。これにより、強力な「AIビデオメーカー」を活用して、教育コンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
明確さとアクセシビリティを簡単に向上させましょう。「ナレーション生成」を使用して、さまざまな言語とスタイルで自然な音声を作成し、「字幕生成」を自動的に追加して、すべての学習者が「教育用ビデオ」を理解できるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルで一貫した外観のために、カスタム「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用します。さまざまなアスペクト比で高品質な「アニメーションビデオ」を簡単に「エクスポート」し、LMSプラットフォームやソーシャルメディアチャンネルに対応させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンテンツを簡素化

複雑な主題を明確で魅力的な教育用ビデオに変換し、学習者にとって複雑な情報を理解しやすくアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenは教育用ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変える教育用ビデオメーカーとしての力を提供します。これは、効率的なビデオ作成のために設計された直感的なプラットフォームで、事前の専門知識は必要ありません。

HeyGenはトレーニング用のアニメーションビデオとAIアバターを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、高品質なアニメーションビデオをリアルなAIアバターと共に簡単に生成できる高度なAIビデオメーカーです。これにより、オンラインコースや企業研修での学生の関心を高め、ダイナミックなビジュアル学習体験を提供します。

HeyGenは説明ビデオ作成のためのアクセスしやすいツールですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富なビデオテンプレートを提供し、誰でもプロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成できます。専門知識やコーディングは不要で、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは字幕生成やビデオ用のナレーション機能を提供していますか？

はい、HeyGenには、アクセシビリティを向上させる強力な字幕生成機能が含まれており、自然な音声を提供する高度なテキストからナレーションへの機能も備えています。これらの機能は、LMSプラットフォームと互換性のある高品質な教育用ビデオを制作するために重要です。