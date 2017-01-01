ミッションビデオメーカー：メッセージを瞬時に増幅
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、簡単なオンラインビデオ作成でミッションを拡大し、行動を促します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスやL&Dチームを対象にした60秒のオンライン説明ビデオを開発し、複雑なサービスやコンセプトを明確にします。明確なアニメーショングラフィックスと親しみやすく情報豊富なナレーションを使用し、魅力的なバックグラウンドミュージックを添えます。このプロジェクトでは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ作成を効率化します。
マーケティング＆セールスチーム向けに、新製品のブランド認知を高めるためのダイナミックな30秒のソーシャルメディア共有キャンペーンビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、現代的なポップミュージックと組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な機能を魅力的かつ革新的に紹介します。
専門家が自分の専門知識を共有したい場合に役立つ、60秒の情報ビデオを作成してください。プロジェクトのタイムラインや新しいワークフローを詳述することもできます。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ教育的であり、落ち着いたバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセシビリティと視聴者の保持を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのための効果的なオンラインビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、直感的なAI搭載プラットフォームを提供し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なアセットライブラリを活用して、誰でも簡単にクリエイティブなビデオを作成できるようにします。これにより、デザイン経験のない方でも迅速にビデオを作成できます。
HeyGenは魅力的なミッションやビジョンビデオを作成するのに最適な理由は何ですか？
HeyGenは究極のミッションビデオメーカーであり、コアバリューとビジョンを明確に伝える魅力的でストーリーフォーカスのビデオキャンペーンを作成できます。アニメーションスタイルや実写スタイルを使用して、カスタマイズされた戦略に基づいたビデオでキャンペーンを開始できます。
HeyGenはAIテキストビデオ技術を使用して、デザイン経験のない方が高品質なアニメーションビデオを作成するのを支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、デザイン経験のない方のために強力なビデオ作成ツールとして設計されたAI搭載プラットフォームであり、AIテキストビデオ技術を使用して簡単にアニメーションビデオを生成できます。キャラクタービルダーとカスタマイズ可能な要素により、アニメーションビデオの制作が簡単で魅力的になります。
HeyGenはブランド認知を高めるためのクリエイティブなカスタマイズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴやカラーを組み込むためのブランディングコントロールや、写真やビデオクリップの豊富なアセットライブラリを提供し、コンテンツを正確にカスタマイズしてブランド認知を高め、ビデオが独自のビジョンに合致するようにします。