ミッションビデオジェネレーター: AIビデオを迅速に作成
リアルなAIアバターを活用して、メッセージを効果的に伝える高品質で魅力的なミッションビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なB2Bクライアント向けに、複雑なSaaS製品を解説する45秒の簡潔な説明ビデオを開発します。イラストレーションと明確なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた情報提供のナレーションで物語を導きます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してメッセージをシームレスに翻訳し、アクセシビリティを高めるために字幕/キャプションを含め、ストーリー作成を強化します。
若年成人ユーザーをターゲットにしたエキサイティングなイベントを発表するための15秒のクリエイティブなソーシャルメディアビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、鮮やかでトレンディ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとダイナミックなテキストアニメーションを組み込みます。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して、即時のインパクトを与える魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
テックスタートアップのための60秒のインスパイアリングなミッションビデオを生成し、会社のステークホルダーや潜在的な投資家を対象とします。ビデオはシネマティックでプロフェッショナルなビジュアル美学を必要とし、会社のビジョンを明確に伝える力強いモチベーショナルなナレーションを組み合わせます。HeyGenのナレーション生成を活用してインパクトのある配信を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、会社のユニークなブランディングコントロールを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは先進的なAIビデオジェネレーターで、最先端のAI技術を用いて魅力的なビデオを制作する力を提供します。プロフェッショナルなナレーション、モーショングラフィックス、幅広いAIアバターを使用して、ストーリー作成を見事なビジュアルストーリーに変換できます。
HeyGenは効率的なビデオ作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはテキストをビデオに簡単に変換できるようにすることで、ビデオ作成を効率化します。マーケティングビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツに最適です。カスタマイズ可能なテンプレート、字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリなどの機能を含み、ワークフローを加速します。
HeyGenはビデオコンテンツのブランド一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをすべてのビデオにシームレスに統合できます。これにより、ミッションビデオから製品紹介まで、すべてのコンテンツがプロフェッショナルで一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
HeyGenは高品質なミッションビデオの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは優れたミッションビデオジェネレーターとして機能し、企業がその目的を効果的に伝える高品質なミッションビデオコンテンツを作成するのに役立ちます。AIアバターと直感的なツールを使用して、視聴者に響く力強いビジュアルストーリーを作成できます。