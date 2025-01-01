ミッションステートメントビデオメーカー: あなたのビジョンを共有
AIを活用したテキスト・トゥ・ビデオで、テキストをプロフェッショナルなビジュアルに変換し、魅力的なミッションステートメントビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングのための60秒の会社ミッションステートメントビデオを開発し、コアバリューと会社文化を強調します。このビデオは、HeyGenの多様なAIアバターを使用して、重要な原則を効果的に伝え、温かく歓迎するビジュアル美学を備え、すべての新入社員がアクセスし理解できるように、明確で簡潔な字幕/キャプションを添えます。
非営利団体のミッションステートメントとして機能する30秒のプロモーションビデオを制作し、潜在的な寄付者やボランティアをターゲットにします。ビジュアルスタイルは心に響くもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの説得力のあるストック映像を利用し、組織の実際の違いを示し、感情的なサウンドトラックと、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオによる誠実なナレーションを組み合わせます。
ブランドのユニークな目的を広範な一般視聴者に伝えるための15秒の魅力的なコンテンツビデオをソーシャルメディア用にデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは鮮やかでテンポが速く、目を引くテンプレートとシーンを組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を実現し、キャッチーで現代的な音楽トラックに設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社のミッションステートメントビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ技術を利用して、魅力的な会社のミッションステートメントビデオの作成プロセスを簡素化します。直感的なミッションステートメントビデオメーカーを使用することで、複雑な編集ソフトウェアを必要とせずに、ミッションステートメントのスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できます。
HeyGenは魅力的なミッションステートメントビデオを作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なシーンやミッションステートメントテンプレートのライブラリを含む、魅力的なミッションステートメントビデオを作成するためのさまざまなクリエイティブ機能をユーザーに提供します。AIアバタービデオやクリアなボイスオーバー生成を活用して、ブランドストーリーを生き生きとさせ、高品質なコンテンツ作成を実現します。
HeyGenは強力なブランディングコントロールを備えたプロフェッショナルなミッションステートメントビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなミッションステートメントビデオを制作するために設計されたエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。ロゴやブランドカラーの追加、字幕/キャプションやさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズなど、強力なブランディングコントロールを提供します。
HeyGenは芸術的なスキルに関係なく、誰でもミッションステートメントビデオを作成するのに適していますか？
はい、HeyGenはすべてのスキルレベルのユーザーがミッションステートメントビデオを作成できるように設計されたアクセス可能なオンラインビデオメーカーです。芸術的なスキルを必要とせずに、ブランドの目的をより可視化する高品質でインパクトのあるビデオを簡単に作成できます。