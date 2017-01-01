ミッションステートメントビデオジェネレーター：インパクトのあるブランドストーリーを作成
あなたのビジョンを魅力的なコンテンツに簡単に変換します。AIを活用したスクリプトからのテキストビデオ機能が、ソーシャルメディア向けにブランドアイデンティティを生き生きと表現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術マーケターや開発者向けに、HeyGenのミッションステートメントビデオのエンドツーエンドのビデオ生成能力を紹介する90秒のデモンストレーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで教育的なもので、シームレスなトランジションとクリアなボイスオーバー生成を強調し、複雑な技術的ミッションを明確に伝えます。
グローバルなビジネス開発チームを対象に、HeyGen内のカスタマイズ可能なシーンがどのようにして文化を超えて共鳴するミッションステートメントを可能にするかを示す75秒の情報ビデオを開発してください。オーディオスタイルは明瞭で包括的なもので、強力な字幕/キャプションを利用して、会社のブランドアイデンティティの理解を広げ、アクセスしやすくします。
技術系スタートアップの創業者向けに、HeyGenがどのようにして迅速にクリエイティブエンジンとして機能し、彼らのミッションのための魅力的なプロモーションビデオコンテンツを制作するかを示す2分間のチュートリアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く、説明的で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を紹介し、さまざまな技術プラットフォーム向けにミッションステートメントビデオを最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバタービデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換します。このスクリプトからのテキストビデオ機能により、複雑なビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenはすべてのビデオでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタマイズ可能なシーンに統合できます。これにより、すべてのプロモーションビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保し、エンドツーエンドのビデオ生成をサポートします。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと制作品質を向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの強力な技術機能を通じて、ビデオのアクセシビリティと品質を大幅に向上させます。これらのAIツールにより、魅力的なコンテンツが明確に伝わり、より広いオーディエンスに届きます。
HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対応する効果的なオンラインビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは多様なテンプレートとクリエイティブエンジンを備えた強力なオンラインビデオメーカーとして機能します。ソーシャルメディア、プロモーションビデオ、詳細なミッションステートメントビデオのための高品質なコンテンツを迅速に作成できます。