ミニストリーインサイトビデオメーカーでインパクトを解き放つ

ミニストリーのための魅力的な説教クリップとソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオで、メッセージを迅速に洗練されたビデオに変換します。

193/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
主要な説教クリップをインパクトのあるソーシャルメディアコンテンツに変える45秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、ミニストリーのソーシャルメディアマネージャーを対象に、速いペースのビジュアルスタイルと大胆なオンスクリーンテキスト、そしてインスパイアリングな音楽トラックを使用します。自動字幕機能とさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの能力を強調します。
サンプルプロンプト2
視覚的に魅力的で子供向けの90秒のアニメーション聖書ビデオを制作してください。このコンテンツは、日曜学校の教師や子供のミニストリーリーダーを対象に、カラフルで風変わりなビジュアルスタイルと励ましのある優しいナレーション、軽やかなバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、表現豊かなAIアバターを使用して、迅速に始める方法を示します。
サンプルプロンプト3
ミニストリーのコミュニケーションチーム向けに、HeyGenが効果的なミニストリーインサイトビデオメーカーとしてどのように機能するかを示す60秒の簡潔なビデオをデザインしてください。現代的でクリーンなビジュアルスタイルと権威ある明確な音声の提供、控えめなバックグラウンドミュージックを目指します。メッセージの一貫性を保つためのボイスオーバー生成の効率性と、オンラインエディター内で直接ビジュアルを強化するための広範なメディアライブラリ/ストックサポートを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミニストリーインサイトビデオメーカーの使い方

あなたの霊的なメッセージとインサイトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、精度とインパクトを持ってより広いオーディエンスに届けます。

1
Step 1
スクリプトまたはコンテンツを作成
ミニストリーのメッセージをアウトライン化し、説教クリップをスクリプトに変換します。それをHeyGenのエディターに貼り付け、スクリプトからのテキストビデオ生成のための強力なAIを活用します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
HeyGenのAIアバターから選択するか、テンプレートを使用してシーンをカスタマイズし、オーディエンスに響く魅力的なアニメーション聖書ビデオコンテンツを作成します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を追加
ロゴや色などのブランディングコントロールでビデオを強化します。正確な字幕を自動生成し、ソーシャルメディアコンテンツのリーチを最適化します。
4
Step 4
インサイトをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、Reelsのようなプラットフォームに最適化されたさまざまな形式でエクスポートし、ミニストリーのインサイトを共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ミニストリー教育とグローバルリーチを拡大

.

洞察に満ちた神学コースや教育コンテンツを開発し、グローバルなオーディエンスに届け、ミニストリーの影響力を拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはミニストリーのためのAIビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは強力なAIビデオ編集プラットフォームとして機能し、教会やミニストリーが書かれたスクリプトをリアルなAIアバターを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することを可能にします。これにより、説教クリップやソーシャルメディアのコンテンツ制作が効率化されます。

HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオに特化しており、ユーザーがテキストを入力するだけでプロフェッショナルなビデオを生成できます。AIアバターがメッセージを届け、オンラインエディター内で簡単に字幕を追加できます。

HeyGenは教会向けのReelsのようなソーシャルメディアコンテンツの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを備えた直感的なインターフェースを提供し、Reelsのようなプラットフォーム向けのソーシャルメディアコンテンツを簡単に制作できます。ミニストリーのインサイトから短くてインパクトのあるビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはアニメーション聖書ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenの機能は、AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、ダイナミックなアニメーション聖書ビデオを制作することにまで及びます。シーンをカスタマイズし、視覚的なストーリーテリングとメッセージを統合することで、ミニストリーに新しいアプローチを提供します。