ミニコースビデオメーカー：魅力的なレッスンを素早く作成

AIを活用した魅力的なミニコースとインタラクティブな学習体験を構築。スクリプトを瞬時に洗練されたビデオに変換します。

233/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームとカスタマーサクセスマネージャーを対象にした45秒の指導ビデオを制作し、HeyGenが優れた「顧客教育」のための「AIビデオジェネレーター」としてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、親しみやすい女性のAIアバターが関連するストック映像の背景に対して概念を説明します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、多様なメディアが学習をどのように強化するかを示し、明確なボイスオーバー生成を利用してアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや企業トレーナー向けに、60秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインし、「AIコースクリエーター」を使用した「マイクロラーニング」の利点を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは落ち着いて権威あるもので、プロフェッショナルな3Dアバターを仮想教室の設定で使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティとエンゲージメントを確保する方法を強調し、さまざまなテンプレートとシーンを使用して、魅力的でコンパクトなレッスンを迅速に構築します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターとコンテンツクリエーターを対象にしたエネルギッシュな30秒のビデオを作成し、「ミニコースビルダー」を使用して強力な「リードマグネット」を作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたダイナミックなもので、クイックトランジションと大胆なテキストオーバーレイが特徴で、カリスマ的なAIアバターが駆動します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、マルチプラットフォーム配信のためにコンテンツを簡単に再利用できるようにし、最大のリーチを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミニコースビデオメーカーの使い方

AI駆動のビデオ作成で知識を魅力的でプロフェッショナルなミニコースに簡単に変換し、効果的な学習体験をデザインします。

1
Step 1
コースコンテンツを作成
スクリプトまたはアウトラインを入力することから始めます。AIコースクリエーターはスクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、プロフェッショナルなビデオセグメントを即座に生成し、アイデアを簡単に視覚的なレッスンに変えます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルでカスタマイズ
ダイナミックなAIアバターを使用してミニコースを強化し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを選択します。これにより、ビデオが情報豊かであるだけでなく、視覚的にも魅力的でエンゲージングなものになります。
3
Step 3
インタラクティブ要素を洗練して追加
アクセシビリティと明確さのために正確な字幕/キャプションを利用してマイクロラーニングモジュールを完璧にします。すべての詳細を確認し、調整して、コンテンツが洗練され、効果的であることを確認します。
4
Step 4
ミニコースをエクスポートして配信
最終化されたら、さまざまなプラットフォームに適した形式でミニコースを簡単にアスペクト比のリサイズとエクスポートします。顧客教育やリードジェネレーションのために、プロフェッショナルなビデオコンテンツがすぐに共有できる準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確化

.

AIビデオを利用して、難しいトピックを簡単に理解できる効果的なミニコースコンテンツに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてミニコースビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに変換します。これにより、顧客教育やマイクロラーニングコンテンツに最適なAIコースクリエーターとなり、生産ワークフローを効率的に簡素化します。

HeyGenでコースビデオのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは強力なミニコースビデオメーカーとして、ロゴやブランドカラーを直接ビデオに組み込むための広範なブランディングコントロールを提供します。また、多様なテンプレートとシーンを利用して、オンラインコース用のプロフェッショナルで視覚的に一貫性のあるビデオを作成できます。

HeyGenが一般的なAI駆動のビデオコンテンツに効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、AIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することに優れています。これにより、リードマグネットを含むさまざまな一般的な目的のために、高品質なビデオを迅速に制作でき、広範なビデオ編集スキルを必要としません。

HeyGenはコース用のさまざまなビデオフォーマットとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべての学習者にとってビデオが多用途でアクセス可能であることを保証します。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、自動字幕/キャプションを生成することで、マイクロラーニングコンテンツをモバイル最適化し、より広い視聴者にとって魅力的なものにします。