Minecraftのコンテンツクリエイター向けに、TikTokのようなソーシャルメディアプラットフォームをターゲットにした30秒のハイライトリールを作成してください。迅速なエピックプレイや面白い瞬間を紹介し、ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかで、クイックカットと画面上のテキストを使用し、アップビートでトレンディな音楽とHeyGenの音声生成によるダイナミックなAIナレーションを伴います。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、モバイル視聴に最適なプレゼンテーションを確保してください。

